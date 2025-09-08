La astuta estrategia que Alonso le propuso a Bortoleto antes de la carrera en Monza: "Me dijo que..."

El piloto de Sauber desveló la conversación que tuvo con Fernando justo antes de comenzar la carrera. El bicampeón, tenía un plan con el que ser más rápido de lo esperado.

Fernando Alonso no tuvo el Gran Premio de Italia esperado. El de Aston Martin firmó una clasificación fantástica en el que se aseguró salir octavo pero un fallo en la suspensión de su monoplaza al principio de la carrera terminó por arruinar sus opciones de puntuar.

Alonso se vio obligado a abandonar en una prueba en la que había ideado una inteligente estrategia para minimizar la lentitud del Aston Martin. El asturiano volvió a ver en Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, un aliado en el que apoyarse.

El brasileño reveló al final de la carrera lo que Fernando le había dicho. Una muestra más de que el español está siempre pendiente de todo: "Conmigo charló antes de la carrera. Me dijo que solamente necesitaba mi rebufo. Que no me iba a adelantar porque no tenía velocidad".

"Es genial pelear con él, me encanta hacerlo. Está siendo muy duro", reconoció el joven piloto en unas declaraciones que recoge 'Motor.es'.

Alonso volvió a ser víctima de la mala fortuna. Sin embargo, de no haber sufrido la rotura de suspensión, Fernando podría haber optado a puntuar teniendo en cuenta que en el momento del fallo técnico estaba séptimo.