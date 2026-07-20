La FIFA abre investigación por los golpes y patadas de Argentina a España al término de la final del Mundial

Los detalles El organismo rector del fútbol ha abierto una investigación por el lamentable comportamiento de la albiceleste tras perder la final del Mundial.

Lo ocurrido al término de la final del Mundial disputada este domingo en Nueva York entre España y Argentina tendrá consecuencias. La mayoría del plantel de Scaloni, tras perder, se enzarzaron con el combinado español a base de patadas, agarrones y empujones.

Es por ello que la FIFA ha decidido abrir investigación que puede conllevar tanto sanciones económicas como deportivas. El organismo rector del fútbol también se encuentra esclareciendo qué ocurrió entre familiares de algunos jugadores y la policía estadounidense, con los que también terminaron a golpes.

Entre los hechos que serán investigados por la FIFA destaca la expulsión de Leandro Paredes por conducta violenta tras el pitido final, después de involucrarse en una pelea con jugadores españoles durante las celebraciones. También se revisarán las acciones de Nahuel Molina, que propició un puñetazo a Rodri durante la celebración, y la presunta participación del asistente técnico Roberto Ayala en los altercados tras darle empujón al jugador Dani Olmo.

Además de estos enfrentamientos que tuvieron lugar al término del partido, la FIFA evaluará el comportamiento de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega del trofeo, cuando varios futbolistas dieron la espalda mientras España levantaba la Copa del Mundo.

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