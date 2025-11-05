La jueza de la DANA llama a declarar al núcleo duro de Mazón, Pérez Llorca incluido, y al dueño de 'El Ventorro'

¿Por qué es importante? El de Pérez Llorca, precisamente, es un perfil que el PP ve como figura de transición tras la salida de Mazón, mientras negocia con Vox su relevo al frente de la Generalitat.

La jueza de Catarroja que investiga la causa penal de la DANA ha citado como testigos a varios colaboradores cercanos a Carlos Mazón y al propietario del restaurante 'El Ventorro', donde Mazón comió el 29 de octubre con la periodista Maribel Vilaplana. Entre los citados está Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP en Les Corts, considerado una figura de transición tras la salida de Mazón. La jueza, Nuria Ruiz Tobarra, también ha convocado a otros altos cargos de la Generalitat. Busca esclarecer las llamadas realizadas por la exconsellera Salomé Pradas durante una reunión crucial. Además, ha solicitado a 'elDiario.es' el documental '¿Dónde estaba Mazón?'. La jueza ha decidido no identificar a los escoltas del president, ya que no se ha demostrado que estuvieran con él.

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal de la DANA cita como testigos a varios cargos muy próximos a Carlos Mazón y al dueño de 'El Ventorro', el restaurante donde comió el 29 de octubre con la periodista Maribel Vilaplana. Entre esos miembros del núcleo duro del president a los que la magistrada tomará declaración figura Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP en Les Corts. Un perfil que Génova ve como una figura de transición tras la salida de Mazón y que Vox también ve con buenos ojos.

En concreto, en un auto dictado este miércoles, al que ha tenido acceso laSexta, la jueza Nuria Ruiz Tobarra cita, además de a Pérez Llorca, al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; al secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación, José Manuel Cuenca; al director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; a la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia, Mayte Gómez; y al asesor del jefe del Consell, Josep Lanuza.

La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada, Salomé Pradas, "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del CECOPI de la tarde del 29 de octubre de 2024".

La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los testigos ahora citados, entre ellos Pérez Llorca. Con él consta una llamada perdida a las 18:57 horas; una llamada saliente de 14 segundos a las 18:58 y a las 18:59 una llamada entrante de nueve segundos. Mazón, por su parte, habló con Pérez Llorca a las 18:57 en dos ocasiones.

Esas llamadas, según destaca la jueza, han de ponerse en contexto con las que se intercambiaron Pradas y Mazón a las 18:16 horas -una llamada saliente de siete segundos-, a las 18:25 horas -llamada saliente de 43 segundos- y las 18:30 horas -una llamada entrante de 33 segundos-.

Por otra parte, la instructora ha acordado requerir a 'elDiario.es' que aporte copia del documental titulado '¿Dónde estaba Mazón?', en el que figuran varios testimonios de personas que le vieron llegando al Palau de la Generalitat tras la comida en 'El Ventorro'. No obstante, la instructora rechaza identificar a los escoltas del president de la Generalitat porque no consta que estuvieran con él ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por Vilaplana en su declaración del lunes.

