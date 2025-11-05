Filtran entero el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', a dos días de su lanzamiento

El contexto: El lanzamiento de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, lleva semanas dándole quebraderos de cabeza a la cantante, desde su incidente antes de la presentación en Callao hasta su filtración en internet apenas 48 horas antes de ver la luz.

Desde minutos antes de que Rosalía alborotara la Plaza de Callao el pasado 20 de octubre -y el posterior enfado del Ayuntamiento de Madrid y el alcalde Almeida por hacerlo- para ofrecer un evento sorpresa con el que anunció su nuevo disco, 'Lux', los imprevistos no han dejado de darle dolores de cabeza a la artista catalana con más proyección internacional del momento.

Y es que, aquel 20 de octubre, lo que pretendía ser una exclusiva mundial reservada para la madrileña e icónica plaza, se vio empañada porque las pantallas de Times Square ya habían proyectado la portada de su disco poco antes de la presentación oficial.

Después llegó el turno de 'Reliquia', el segundo avance de 'Lux', que durante la tarde de ayer y por tan solo unos minutos estuvo disponible en Spotify, previsiblemente por error, aunque lo único sabido a ciencia cierta es que Columbia Records lo retiró sin dar más explicaciones.

Y mientras todo el mundo habla en redes sociales de este incidente, y de todo lo que conocer un nuevo tema de Rosalía implica a nivel de expectación, varios usuarios han compartido en apps de mensajería instantánea como Telegram el esperadísimo álbum de la artista catalana al completo, empañando así su lanzamiento, previsto para el próximo 7 de noviembre.

Sobre 'Lux', el nuevo y esperado trabajo de Rosalía

El cuarto álbum de estudio de Rosalía, tras el ya célebre Motomami (2022), ya se ha ganado a críticos y público sin haber salido siquiera al mercado todavía.

De hecho, la crítica internacional parece estar entusiasmada, ya que medios como Rolling Stone Brasil lo han calificado como una "obra maestra" o "absurdamente brillante". Incluso Madonna ha tenido palabras de admiración para 'Lux' y ha afirmado que la cantante es una "visionaria".

Rosalía lo presentó en México, en una conferencia de prensa en la que destacó su "admiración" por las "mujeres santas" y la "mística femenina" frente a un mundo necesitado de "certezas y fe".

En este trabajo, la artista ha colaborado con la London Symphony Orchestra y con múltiples compañeros de profesión de gran relevancia internacional, como Björk e Yves Tumor, junto a quienes ha lanzado su primer single, la aplaudida 'Berghain'.

'Lux' incluye 18 canciones, mientras que la versión digital tiene 15 y en él Rosalía canta en 13 idiomas distintos, incluyendo el español y el catalán nativos, pero también el alemán, el árabe, el inglés, el latín, el siciliano o el ucraniano.

