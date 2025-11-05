La petición de Fernando Alonso a Aston Martin pensando en el próximo mundial: "Ahorrar energía..."

El piloto español cree que todos en Aston Martin deben ahorrar energía pensando en un próximo mundial de Fórmula 1 en el que aspiran a conseguir victorias.

Aston Martin sabe que tiene una oportunidad para la temporada que viene. Las nuevas normas de 2026 pueden hacer a Fernando Alonso campeón. Por eso el piloto asturiano ha pedido a los suyos que se tomen un descanso en este final de calendario en el que no se juegan nada para pensar ya en el curso que viene.

En 'Motorsport Week', Fernando ha dejado esta frase para Aston Martin: "Debemos tener en cuenta el calendario del próximo año y ahorrar un poco de energía".

"Aunque estemos compitiendo intensamente y viajando durante los próximos dos meses, también debemos pensar en descansar ahora en la recta final del año, para empezar enero con las pilas cargadas", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

Aston Martin ya no se juega nada. Son séptimos en el campeonato de constructores, a tres puntos de Racing Bulls. Eso es lo máximo a lo que pueden aspirar.

A nivel de pilotos, Fernando es decimosegundo en el mundial con 37 puntos. Su compañero, Lance Stroll, decimocuarto con 32 puntos. Nada que perder... y nada que ganar. Por eso el piloto asturiano ha pedido a los suyos que se dosifiquen pensando en el próximo mundial, en el que sí podrían tener una oportunidad.