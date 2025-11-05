Mamdani reta a Trump tras su histórica victoria en Nueva York: "Sé que estás escuchando. Sube el volumen"

¿Qué ha dicho? "Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por encima de todos nosotros", ha asegurado el nuevo alcalde de Nueva York, que saca pecho de que la ciudad vaya a estar "liderada por un inmigrante".

Zohran Mamdani ha sido elegido nuevo alcalde de Nueva York, destacándose como el primer líder inmigrante en la historia reciente de la ciudad. En su discurso de victoria, Mamdani, quien se define como joven, musulmán y socialista demócrata, envió un mensaje directo a Donald Trump, subrayando que Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes. Agradeció a diversos grupos, incluidos taxistas y abuelas mexicanas, por su apoyo. Prometió ser un alcalde inclusivo, sin tolerar islamofobia ni antisemitismo. Mamdani asumirá el cargo el 1 de enero, tras ganar con un 50,4% de los votos, eligiéndose en una votación con alta participación.

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante". En un poderoso discurso tras resultar elegido nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani ha enviado un mensaje directo contra Donald Trump. "Sé que estás escuchando. Sube el volumen", ha bromeado el ganador de las elecciones en la 'Gran Manzana'.

"Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por encima de todos nosotros", ha aseverado Mamdani, que se ha definido como "joven, musulmán y un socialista demócrata". "Gracias a la nueva generación que ha apostado por un futuro mejor, por políticos que hablan sin condescendencia. Somos vosotros y estaremos unidos contra el autoritarismo y la oligarquía", defiende Mamdani.

En su discurso, Mamdani ha citado al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs al asegurar que puede "ver el amanecer de un día mejor para la humanidad". "Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones", ha añadido Mamdani, que agradeció a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores", así como a sus padres por "hacerlo el hombre que es hoy".

"La esperanza vive", dijo Mamdani, quien enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que "Nueva York será la luz" en este momento de "oscuridad política". Mamdani dijo que será el alcalde de todos, incluyendo judíos y musulmanes, en una nueva era en la que no se espera "ni islamofobia ni antisemitismo".

Tomará posesión el 1 de enero

"Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior", señaló, agregando que, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando tome posesión habrá "un alcalde que se preocupará por todos".

Mamdani ha ganado las elecciones con un 50,4 % de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News, convirtiéndose así en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892. Es, además, la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad. Según el resultado provisional con más del 90 % escrutado, Mamdani tiene un 50,4 % de los votos, seguido por Cuomo (41,6 %) y Sliwa (7,1 %).

