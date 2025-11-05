Durísima crítica a Jannik Sinner por su carácter: "Ni una sonrisa, ni una emoción..."

Desde Francia ven a un Jannik Sinner demasiado frío que no conecta con los aficionados: "No es que sea el tipo más divertido del mundo".

Jannik Sinner es el número 1 del mundo, es el reciente ganador del Masters de París y gran favorito para llevarse el título en las ATP Finals, el último torneo del circuito. Pero a pesar de ello y de todos los Grand Slams que ya ha conquistado en el inicio de su carrera, algunos siguen sin apoyarle por su frío carácter.

Es lo que ha manifestado el periodista de 'RMC Sport' Stephen Brun, que le ha lanzado una crítica después de conquistar la cita de París de la pasada semana.

"Le tenía mucho cariño a Sinner, pero esta semana me ha puesto de los nervios", dice. El motivo es ese, su frialdad ante los fans y ante los medios de comunicación.

"Ni una sonrisa, ni una emoción, en la rueda de prensa... no cumple con su trabajo. No es que sea el tipo más divertido del mundo, pero ahí es aún más antipático", critica el galo.

Lo cierto es que Sinner nunca ha destacado por su desparpajo. Es frío. Pero no sólo fuera de la pista. Su tenis también es así. Ni siente ni padece con la raqueta. Da igual que gane el punto o que lo pierda. Su reacción es siempre la misma. Y seguro que ese es uno de sus grandes secretos para ser uno de los tenistas más difíciles de derrotar: su fortaleza mental.