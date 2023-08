Si bien es cierto que los últimos resultados han bajado un 'suflé' que estaba cerca de explotar, la primera mitad de temporada de Aston Martin ha rozado el sobresaliente. Se marchan de vacaciones en tercera posición en el Mundial de Constructores, algo que hace un año parecía totalmente impensable.

Además, a ello hay que sumarle la labor fundamental de un Fernando Alonso que, a sus 42 años, parece estar viviendo su segunda juventud. Y es que el asturiano ha recuperado las ganas de ganar y ha logrado ya seis podios en las primeras doce carreras, quedándose cerca de la tan ansiada victoria 33.

Precisamente Fernando Alonso, que ocupa la tercera posición en el Mundial de Pilotos y se asienta como primero del resto, ha hecho un repaso sobre su nueva vida en Aston Martin a través de un documental sacado a la luz por 'Dazn'.

"En Mónaco estuvimos muy cerca y en Canadá también, pero creo que habrá más oportunidades pese a que, siendo realistas, en Red Bull están por encima", comenta Alonso en relación con conseguir la victoria este mismo año.

"La 33 se ha instalado en el equipo y vamos a intentarlo cada fin de semana, aunque sea imposible. es una motivación para todo el equipo. No creo que por desearlo más vaya a llegar y tampoco creo que haya una posibilidad real de conseguirlo este año, pero siempre habrá alguna carrera que pueda pasar", añade.

Asimismo, Fernando ha dejado claro que él nunca ha perdido las ganas de conseguir títulos importantes pues, como él mismo dice, todo lo que hace lo hace para ganar: "Cada cosa que hago en la vida es porque pienso que voy a ganar".

"Si voy a jugar un partido de tenis o fútbol y creo que mi rival es mejor que yo o me va a ganar, no voy. En el motor es lo mismo, y creo en este equipo. No sé cuánto tiempo nos va a llevar ganar, pero pienso que lo vamos a hacer en un futuro", confiesa el ovetense.

Además, Alonso también destaca la gran filosofía que le ha enseñado el equipo: "La filosofía en Aston Martin es buscar la excelencia en todo lo que haces, ya que para marcar la diferencia y tener un poco más de prestaciones que todos tus rivales necesitas buscar algo más".

"Me gusta ser la sombra de los ingenieros y estar en todo, ver todos los detalles del coche y que todo está funcionando y hacer como de policía para que todo el mundo esté trabajando. Me gusta estar encima de ellos y que todos trabajemos hasta la última hora", comenta.