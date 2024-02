Analizando la presentación del nuevo Ferrari SF-24, llamó poderosamente la atención en las redes sociales un detalle que no incumbe al diseño o a las novedades aerodinámicas del monoplaza.

La 'Scuderia' dio a conocer el nuevo coche de Carlos Sainz y Charles Leclerc con un vídeo en el que salían algunos de los mejores momentos de la historia de los de Maranello.

Campeones de rojo como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen o Niki Lauda, los pilotos actuales, otros que pasaron sin pena ni gloria como Sebastian Vettel... y sin noticias de Fernando Alonso.

El asturiano, que pilotó en Ferrari entre 2010 y 2014 logrando tres subcampeonatos, luchó de tú a tú con un superior Red Bull hasta la última carrera, recibiendo el reconocimientos de las voces más autorizadas del 'Gran Circo'.

Sin embargo, tras fichar a Lewis Hamilton de cara a la temporada 2025, parece que los italianos se han olvidado de Alonso.

The moment you’ve all been waiting for…

The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j