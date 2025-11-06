La extraña declaración del jefe de McLaren: ¡No le importaría volver a perder el mundial como en 2007 con Hamilton y Alonso!

Zak Brown, jefe del equipo McLaren, asegura que prefiere perder el campeonato de pilotos antes de tener que elegir entre Lando Norris y Oscar Piastri.

En McLaren son muy conscientes de lo que ocurrió en 2007 entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que perdieron el mundial, y saben que la historia se puede repetir con Lando Norris y con Oscar Piastri. Pero no les importa. Asegura Zak Brown que si vuelve a ocurrir, no les quitará el sueño.

Ha dicho en el podcast oficial de la F1, que prefiere perder el campeonato de pilotos antes de tener que elegir entre Lando Norris y Oscar Piastri.

"Somos muy conscientes de lo ocurrido en 2007. Dos pilotos empatados a puntos, uno se coloca primero. Pero ya sabes, tenemos dos pilotos que quieren ganar el campeonato. Vamos a la ofensiva, no a la defensiva", dice el jefe del equipo papaya antes del Gran Premio de Brasil.

Prefiere que Max Verstappen les derrote a tener que elegir: "Prefiero que un piloto supere a nuestros pilotos empatados a puntos, a tener que decirle a uno de ellos ahora mismo, cuando están a un punto de distancia, que sé que sueñas con ganar el campeonato mundial, pero lo hemos echado a suertes y este año no lo consigues. Olvídalo".

Insiste en recordar el mundial de 2007 en el que se coló el Ferrari de Kimi Raikkonen: "Así no se corre. Si se repite lo de 2007, prefiero ese resultado a cualquier otro por favorecer a algún piloto. No lo haremos".

"Si Max es el campeón a final de año, para nosotros lo importante es poder decir que hemos dado lo mejor de nosotros, y que lo hemos hecho de acuerdo con nuestra filosofía de carrera. Y si Max gana este año, decimos que ganaremos el año que viene, que estaremos ahí y que seguiremos unidos como siempre", cierra el jefe de McLaren. Norris es el líder y Piastri, segundo.