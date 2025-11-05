Ni Lamine Yamal salva el desastre del Barça en Brujas... y pudo ser peor

Los de Hansi Flick naufragan en Bélgica en un partido en el que el conjunto local se adelantó hasta en tres ocasiones y obligó al Barça a ir a remolque.

Del partido del FC Barcelona en Brujas se pueden sacar dos conclusiones claras: Lamine Yamal ha recuperado su mejor nivel y la defensa culé pasa por su peor momento.

Apenas tardó seis minutos en adelantarse el cuadro belga por medio de Tresoldi después de un error de la defensa azulgrana al tirar el clásico fuera de juego de Flick.

Ferran empató a los dos minutos tras una gran contra armada por Lamine y Fermín, pero antes de llegar al ecuador del primer acto Forbs volvía a adelantar a los locales.

Con el Brujas ganando llegaría el encuentro al descanso y tras el paso por vestuarios, con un enrabietado Lamine Yamal, los blaugranas volvían a igualar la contienda con un golazo del extremo, aparentemente recuperado de la pubalgia.

Sin embargo, de nuevo pocos minutos después Forbs volvía a adelantar a los belgas en otro error de la zaga culé, que este miércoles puede haber cuajado su peor partido de la temporada.

Cerca estuvo de ampliarse la ventaja local en dos goles, pero el VAR llamó al colegiado del partido para que revisase un penalti cometido por Balde que finalmente no se ejecutó.

Y unos minutos después, en un buen centro de Lamine al segundo palo, Tzolis introducía el balón en su propia portería para poner las tablas en el marcador.

Ya en el descuento un grosero error de Szczęsny estuvo a punto de darle la victoria al Brujas, pero el VAR nuevamente llamó al árbitro para que anulase un tanto que ya había concedido.

Tras cuatro partidos de la liguilla, el Barça suma siete puntos y se comienza a complicar sus opciones de clasificación directa para los octavos de final. Pero el gran problema para Flick sigue siendo su defensa. Y Lamine Yamal, su bendición.