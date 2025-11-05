Se incendia uno de los autobuses que llevaba a los aficionados del Barça en Brujas

Según informa 'Sport', el incendio se habría ocasionado por una bengala, pero todo se ha quedado en un susto.

Tremendo susto se ha vivido en los prolegómenos del encuentro de Champions League que enfrenta al Brujas y al FC Barcelona en la noche de este miércoles.

Uno de los autobuses que llevaba a los aficionados azulgranas desplazados hasta la ciudad belga se ha incendiado.

Tal y como informa 'Sport', el incendio se habría producido por una bengala encendida en el interior.

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y no hay que lamentar heridos de gravedad.

Tras tres encuentros disputados en la liguilla de la Champions, el conjunto de Hansi Flick suma seis puntos, por lo que el partido en Brujas se antoja trascendental para acceder a las posiciones de clasificación directa.

🚌🔥 Uno de los AUTOBUSES que debía llevar a los aficionados del BARÇA en Brujas, en LLAMAS. vía Sportpic.twitter.com/EL6JSgceD3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2025