Ahora

Previa de la Champions

Se incendia uno de los autobuses que llevaba a los aficionados del Barça en Brujas

Según informa 'Sport', el incendio se habría ocasionado por una bengala, pero todo se ha quedado en un susto.

Se incendia uno de los autobuses que llevaba a los aficionados del Barça en BrujasSe incendia uno de los autobuses que llevaba a los aficionados del Barça en BrujasSport

Tremendo susto se ha vivido en los prolegómenos del encuentro de Champions League que enfrenta al Brujas y al FC Barcelona en la noche de este miércoles.

Uno de los autobuses que llevaba a los aficionados azulgranas desplazados hasta la ciudad belga se ha incendiado.

Tal y como informa 'Sport', el incendio se habría producido por una bengala encendida en el interior.

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y no hay que lamentar heridos de gravedad.

Tras tres encuentros disputados en la liguilla de la Champions, el conjunto de Hansi Flick suma seis puntos, por lo que el partido en Brujas se antoja trascendental para acceder a las posiciones de clasificación directa.

Las 6 de laSexta

  1. La jueza de la DANA llama a declarar al núcleo duro de Mazón, Pérez Llorca incluido, y al dueño de 'El Ventorro'
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Un periodista declara que tenía la confesión del novio de Ayuso una semana antes que el fiscal
  3. El rey emérito desvela su conversación con Tejero el 23-F: "Le exigí que no usara mi nombre. Creo que se sorprendió"
  4. El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez e imputa a la secretaria general de Presidencia del Gobierno
  5. Mamdani reta a Trump tras su histórica victoria en Nueva York: "Sé que estás escuchando. Sube el volumen"
  6. Se filtra entero el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', a dos días de su lanzamiento