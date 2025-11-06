Sinner responde a las críticas tras bajarse de la Copa Davis: "Es lo que debo hacer"

El número 1 del mundo justifica su ausencia del equipo italiano, que juega en casa: "Después de un año entero compitiendo, una semana de descanso marca la diferencia".

Jannik Sinner no liderará a Italia en la Copa Davis que se juega en su país. Renunció a ir convocado y las críticas que ha recibido han sido salvajes. Algunas de ellas por parte de leyendas del tenis italiano. Y ahora el número 1 del mundo se ha defendido y ha respondido a todos esos comentarios.

En 'Sky Sports', Sinner deja claro que se siente orgullo de ser italiano y de que sin él también pueden ganar: "Nací aquí y estoy contento de que haya sido así. Este país merece mucho. Incluso más de lo que yo puedo darle".

"Tenemos instalaciones, entrenadores, jugadores, mentalidades diferentes que suman. Que en el norte se viva de una forma y en el sur de otra no es un problema: es una fuerza. Con todo lo que hay en Italia, podemos competir con cualquiera. Solo tenemos que empujar todos hacia el mismo lado. Italia lo merece", dice el nuevo número 1 del mundo después del Masters de París.

Ve a sus compatriotas capaces de volver a ser campeones de la Copa Davis: "Tenemos todo para competir con los mejores del mundo; debemos permanecer unidos, querernos y darnos fuerza mutuamente para ganar más trofeos y sentir más orgullo, porque Italia se lo merece".

El calendario de los grandes tenistas es interminables. A Sinner todavía le quedan las ATP Finals, donde se jugará el número 1 del mundo contra Carlos Alcaraz.

"Después de un año entero compitiendo, una semana de descanso o de preparación marca la diferencia. Llegas más fresco, con más ganas y, sobre todo, reduces riesgos de lesiones. Este año no tenía dudas: era lo que debía hacer", dice para finalizar Sinner.