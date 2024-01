Max Verstappen es tricampeón de la Fórmula 1. Y de manera consecutiva con Red Bull. Eso sí, los siete títulos de Lewis Hamilton todavía están lejos. Pero no es imposible... sobre todo si la escudería de las bebidas energéticas mantiene el nivel.

Pero Verstappen tiene claro que todo dependerá del rendimiento de su coche. "Hay que tener suerte para estar en un gran coche durante mucho tiempo", ha dicho en declaraciones a 'The Times'.

Precisamente sobre Hamilton, deja claro que 'huye' de la rivalidad: "No necesito ese tipo de rivalidad. Por supuesto que queremos batirnos el uno al otro, pero honestamente, una vez que estamos en un entorno privado es como si fuéramos chicos normales".

Su gran objetivo en la Fórmula 1 ya lo logró en 2021 con su primer título: "Cuando gané mi primer título, dije, todo lo que viene después es un extra porque, siendo realistas, en la F1, he conseguido todo lo que quería conseguir".

"Soy consciente de los peligros. Pero intento no pensar demasiado en ello. No puedes tener miedo en un coche. Si tienes miedo en un coche de carreras, no va a funcionar", ha completado Max.

En 2024 Verstappen buscará su cuarto campeonato consecutivo. El año pasado arrasó con 19 victorias en 22 carreras. Uno de los años más dominantes de la historia del Gran Circo. Y ni mucho menos se conforma. Es un ganador nato.