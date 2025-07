Un expiloto desvela su conversación con Christian Horner: no le han dicho el motivo de su despido de Red Bull

Martin Brundle, expiloto de la Fórmula 1, cuenta que Horner no sabe por qué ha perdido su puesto de jefe de equipo en Red Bull.

El despido de Christian Horner de Red Bull no tiene motivos oficiales. Él no sabe el por qué. El equipo, de momento, no le ha explicado cuáles son las razones de su salida después de veinte años al frente y de ocho títulos mundiales de la Fórmula 1 de pilotos.

Ha desvelado en 'Sky Sports' Martin Brundle, expiloto de la Fórmula 1, que ha podido intercambiar mensajes con Horner en la mañana de este martes, cuando se ha hecho oficial su Dalida.

"Me ha dicho que no le han explicado el motivo por el que le han despedido. Es la única información fiable que tengo al respecto", dice Brundle.

"La verdad es que estoy bastante triste. Considero a Christian un amigo, y ha hecho un trabajo increíble allí durante 20 años, ganando muchísimas carreras y campeonatos mundiales para los pilotos y para el equipo", apunta un Brundle al que se le podía ver afectado.

Horner lleva más de 20 años al frente de Red Bull. Y hoy ha perdido su asiento de manera inmediata. No estará en Spa la semana que viene: "Lo llevó desde lo que era el equipo Stewart, a través de Jaguar, que estaba en apuros, a un campus enorme en Milton Keynes y a un gran éxito y una enorme vitrina de trofeos. Pero no ha sido difícil sentir ,observar y escuchar en el paddock de la Fórmula 1, que las cosas no eran especialmente color de rosa".

Laurent Mekies, que hasta ahora ejercía el papel de jefe de Racing Bulls, el equipo B, ha sido ascendido y tomará el puesto de Horner.