Heladas y aviso naranja por oleaje en Cataluña tras la Navidad más fría en 15 años

Los detalles La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña, nevadas significativas en el Pirineo oriental y la Ibérica, y fuertes heladas en las zonas de montaña y la mitad norte peninsular.

Seis comunidades autónomas han activado avisos por bajas temperaturas, con niveles 'amarillos' debido a temperaturas extremas, como en León, donde se esperan hasta 8 grados bajo cero. En Cataluña, hay un aviso 'naranja' por fuerte oleaje en el litoral del Ampurdán y avisos 'amarillos' por lluvias, nevadas y riesgo de aludes en el Pirineo de Girona. La Comunidad Valenciana también tiene alertas 'amarillas' por oleaje. Tras una Navidad fría, la Aemet prevé para este viernes precipitaciones fuertes en Cataluña, nevadas en el Pirineo oriental, heladas en montañas y viento moderado en diversas regiones.

Seis comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid) han activado avisos por las bajas temperaturas que se van a registrar durante las primeras horas de la mañana de este viernes, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Todos los avisos son de nivel 'amarillo' (peligro bajo) y las temperaturas más extremas, de hasta 8 grados bajo cero, se van a registrar en cotas altas de la provincia de León.

En Cataluña se ha activado aviso 'naranja' (peligro importante) por el fuerte oleaje que va a azotar al litoral en la comarca del Ampurdán (Girona) y en esta comunidad hay además avisos de nivel 'amarillo' por las fuertes lluvias previstas en el litoral y el prelitoral y en algunas zonas del Pirineo, por las nevadas y por el riesgo de aludes que existe en el Pirineo de Girona.

El mapa de avisos previsto para este viernes se completa con alertas de nivel 'amarillo' en la Comunidad Valenciana debido al fuerte oleaje en las provincias de Castellón y Valencia, con vientos fuertes y olas de 3 metros.

Todo, después de pasar la Nochebuena y la Navidad más frías en 15 años, según Aemet, que el 23 de diciembre trasladó que las temperaturas previstas para estos días tan señalados serían los "más fríos en el conjunto de España desde el año 2010".

La previsión para este viernes

Según la predicción de la Aemet, este viernes será un día marcado por la inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos en las islas, cuadrante noreste peninsular y al principio en Galicia, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto, si bien al principio con abundante nubosidad baja en la mitad sur de la Península.

Se darán precipitaciones en el tercio nordeste, Baleares, Estrecho y tendiendo a remitir en Galicia, siendo también posible en Melilla y a primeras horas en el centro peninsular.

Las lluvias más importantes, que irán con tormentas ocasionales, se registrarán en Baleares, al principio del día en el entorno del cabo de la Nao (Alicante), y en el este de Cataluña, donde serán persistentes y localmente fuertes.

La cota de nieve subirá a los 900/1.200 metros en el cuadrante noreste, aunque podrá descender puntualmente hasta los 500 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental; podría nevar también en la Ibérica y zonas aledañas y en puntos de Galicia y Castilla y León por encima de 400-500 metros.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas. Además, la Aemet avisa de bancos de niebla matinales en entornos de montaña y en zonas de la meseta Sur. Las temperaturas máximas subirán en la mitad noreste peninsular y bajarán en zonas de la meseta Sur, mientras que las mínimas irán en aumento en el tercio noreste peninsular, con predominio de los descensos en la mitad oeste, Murcia y Canarias.

Habrá heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montañas de la mitad norte.

El viento soplará moderado de componente este en el Cantábrico y este de Baleares y con intervalos de fuerte en el litoral de Cataluña, moderado de componente sur las costas gallegas, de poniente en el Estrecho y Alborán, y con posibles intervalos fuertes de componente norte en el resto del Mediterráneo. Además, soplará viento flojo con predominio de componentes norte y oeste en el resto.

