Brutal mensaje de Carlos Sainz: "Cuando fiché por Williams algunos me dijeron que lo sentían, y ahora..."

El piloto español deja claro que no está "satisfecho" por haber ganado a Lewis Hamilton en podios en este mundial 2025: 2 a 0.

Carlos Sainz ha terminado el curso con dos podios. Algo completamente inesperado cuando se tuvo que marchar de Ferrari y fichó por Williams. Ha desvelado que hubo gente que le dijo que "lo sentía" cuando se enteró del nuevo rumbo que iba a tomar en la Fórmula 1. Y el tiempo le ha dado la razón.

En 'Marca' ha desvelado esas conversaciones: "Cuando anuncié que me iba a Williams, sentía que algunas personas lo sentían por mí. Era una sensación un poco rara. Algunos periodistas, las redes sociales, no sé, yo no lo veía así. Para mí era un capítulo nuevo, otra oportunidad, y cuando llegué aquí al paddock el martes del test de Abu Dhabi 2024, vestido con un casco y un mono blancos y me subí al Williams y me puse a trabajar, solo pensaba en el futuro. No en el pasado".

"Al final mira, este año me han ido las cosas bien como creía que me podían ir y eso es lo que más me satisface", dice.

Preguntado por si está "satisfecho" por haber conseguido mejores resultados que Lewis Hamilton este año en Ferrari, Carlos deja claro que sólo le importa lo que consigue él: "Me satisfacen mis dos podios. No me satisface para nada el mal de otro".

"Me satisface el que yo haya conseguido dos podios con Williams en Bakú y en Qatar, y otro más en la sprint de Austin y me satisface hacerlo cuando el año pasado había muchas dudas de poder lograrlo", indica el piloto español.

No cree que en Ferrari le echen de menos, al menos en la faceta deportiva: "Ya no estoy allí en el día a día, así que a nivel laboral no te puedo decir cómo están trabajando y si me echan de menos o no. A nivel más sentimental, pues me gustaría pensar que dejé una buena impresión en mis compañeros de trabajo y en los 'tifosi'. Fueron cuatro años muy intensos y he dejado grandes amigos y profesionales allí. Pero, insisto, eso lo tendrías que preguntar a ellos".

¿Cuándo se ve campeón?

A Sainz no le importa el "cuándo", quiere ser campeón sí o sí: "Me da igual cuándo, yo lo que quiero es serlo. Me da igual serlo con 40, que con 34, que con 36".

"Creo que el momento de luchar por tu primer mundial, si te llega, que es mucho decir, puede ser en diferentes momentos de tu carrera. Este año le ha llegado la oportunidad a Lando y a Oscar Piastri. Tienes que estar en el momento adecuado en el coche adecuado y por supuesto estar listo para pelearlo. A mí, mientras que llegue, me da igual cuándo. Estoy dispuesto a esperar lo que haga falta con tal de poder pelear por ser campeón", reflexiona el piloto español.