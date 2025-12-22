Ahora

22D

El Gordo (79432) reparte en León y Madrid en un día de sorteo con premios hasta el final

'El Cafelito'

Futre desvela en 'El Cafelito' que pudo fichar por el Real Madrid: "Pensé en mis hijos y..."

La leyenda del Atlético de Madrid no estuvo lejos del Real Madrid, pero finalmente se echó para atrás: "Cómo iban a vivir mis hijos en Madrid...".

Futre

Paulo Futre pudo fichar por el Real Madrid. Se lo ha contado a Josep Pedrerol en 'El Cafelito': "Me llama Gil y me dice que le había llamado Mendoza (Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid). Me dice que el Madrid me quiere".

"La gente del Madrid vino a casa a conocerme, fui al baño con mis hijos y esa es la primera vez que pienso que le tengo manía al Real Madrid", cuenta el exjugador del Atlético de Madrid.

Decidió que no podía ir cuando los directivos blancos estuvieron en su casa: "Me dije que no podía jugar en el Real Madrid. Pienso en mi familia, pienso en lo que era para mi afición y pienso cómo mis hijos van a vivir en Madrid. Y entonces dije que no podía firmar".

