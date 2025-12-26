Mensajes incompletos y presentados a la jueza de la DANA en plena Nochebuena: las incógnitas que señalan la responsabilidad de Feijóo

El contexto La decisión del líder del PP de hacer llegar a la jueza únicamente los mensajes que recibió de Mazón el 29 de octubre ha desatado la indignación de las víctimas, que también señalan las mentiras del expresident de la Generalitat durante más de un año.

Alberto Núñez Feijóo ha pasado a estar señalado tras su decisión de entregar al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja únicamente los 'whatsapps' que recibió por parte de Carlos Mazón el día de la DANA. A este detalle se une el día elegido para entregarlos, el 24 de diciembre, un documento que deja en evidencia las mentiras de Mazón y señala al líder del PP, que se limita a hacer comentarios y apreciaciones de sus respuestas.

Este nuevo giro en la causa de la DANA ha desatado la indignación de los familiares de las víctimas, que acusan tanto a Mazón como a Feijóo de ser "unos mentirosos". Mentiras que ambos han sostenido durante más de un año; tanto es así que el propio líder del PP reconoce a la jueza que se equivocó al decir que Mazón le venía "informando en tiempo real desde el pasado lunes" de su gestión de la DANA, cuando en realidad no fue hasta el martes por la tarde cuando realmente lo hizo.

Hablaron tan tarde que ya era demasiado tarde para muchas víctimas. A las 19:59 escribió Feijóo -según el líder del PP- su primer mensaje a Mazón, al que envió su "solidaridad" y puso a su disposición "a la organización" después de conocer "por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando en la Comunitat Valenciana. Nueve minutos más tarde llegó la respuesta de Carlos Mazón, a las 20:08 horas, momento en el que comienza la conversación entre ambos. "Gracias, Presi", le contestó, antes de comentarle que la situación se estaba "jodiendo cada minuto".

Ese mensaje lo manda 20 minutos antes de llegar al Cecopi (a las 20:28 horas). Para el siguiente mensaje tiene que pasar una hora y media, cuando Mazón pide a Feijóo que le mande el teléfono de José María Álvarez-Pallete, ex CEO de Telefónica, con quien finalmente consigue hablar. "No sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos", llega a asegurar Mazón.

Mazón sí que habló con el Gobierno aquel día

Feijóo añade contexto a este intercambio de mensajes, sin añadir los textuales suyos: "Le facilito dicho contacto, me intereso por el estado de la población, le pregunto por la involucración del Gobierno y la puesta a disposición de ayuda y efectivos, le pregunto cuándo prevén que ceda la DANA, me ofrezco para desplazarme a Valencia y, finalmente, le mando un último mensaje de ánimo ante tal situación y le recuerdo que es importante que la población esté informada y que para ello se coordine con los Alcaldes de las poblaciones afectadas".

Las mentiras que revelan los mensajes de Mazón a Feijóo: no hablaron hasta las 20:08 y contactó con cuatro personas del Gobierno, entre ellas Sánchez

Entre las mentiras que ambos han estado difundiendo a lo largo del último año ha estado la poca -o nula- participación del Gobierno en la catástrofe, con Mazón llegando a decir que nadie del Gobierno había hablado con él. En un mensaje a Feijóo, no obstante, cuenta que ha hablado con "(Pedro) Sánchez, (María Jesús) Montero y los de Defensa e Interior (Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska) para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

Es más, Mazón llega a confesar que cuentan con "lo que necesitaban" en ese momento, que era "la UME", y que lo habían obtenido "a través de Delegación (de Gobierno)", es decir, de Pilar Bernabé, también muy señalada tanto por Mazón como por Salomé Pradas.

El Gobierno pide la dimisión de Feijóo

Este viernes, la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido la dimisión de Feijóo por llevar "un año mintiendo". En una entrevista en 'TVE', la ministra se pregunta si las respuestas del líder del PP tienen "el mismo tono" que las de Mazón. "Me pongo en la piel de una víctima y no puedo llegar a imaginar el dolor que sienten, por la forma y por el fondo", lamenta.

Para Saiz, los mensajes "acreditan que Feijóo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona es erosionar al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas". "Lo único que le preocupa es hacer daño al Gobierno", insiste la portavoz.

