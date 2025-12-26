El llamativo análisis de Bezzecchi tras su gran primera temporada en Aprilia: "Estar solo sin Jorge Martín..."

Tras una impresionante temporada que ha servido como carta de presentación, el piloto italiano ha analizado los entresijos de su primera temporada con Aprilia y la dinámica vivida con el piloto madrileño.

Ha sido un buen año para Marco Bezzecchi en MotoGP. El italiano finalizó tercero en la clasificación tras un duodécimo puesto en su última temporada en VR46. Solo por detrás de los hermanos Márquez, en una temporada histórica para Aprilia que firmó su mejor marca histórica.

En principio, Bezzecchi, llegó al equipo italiano para ser el segundo de Jorge Martín. Sin embargo, el vigente campeón del mundo, tras arrastrar varios problemas de lesionessolo pudo disputar siete grandes premios en 2025, por lo que todos los esfuerzos se centraron en el de Rimini: "Fue una temporada genial. Una mezcla de experiencias".

"Las características de la moto fueron increíbles desde el primer momento. Así que estoy muy contento de haber estado aquí luchando por los tres primeros puestos del campeonato con muchas buenas carreras y muchos podios", afirmaba tras su primer año en una moto oficial.

Fue un inicio de temporada "muy duro para todos", tras las lesiones de Martín y Raúl Fernández: "Las expectativas puestas en Jorge, especialmente, eran altísimas". No obstante, el mensaje es cristalino: "Nunca nos rendimos. Nuestro objetivo era claro, trabajamos muy duro y volvimos para hacer grandes carreras".

Bezzecchi, compitió prácticamente solo como piloto de equipo durante todo el año, algo que "no fue fácil", aunque tuvo sus cosas buenas: "Tuve muchos ingenieros dedicados exclusivamente a mí. Trabajaron muchísimo y me escucharon atentamente". Algo que, asegura, le ayudó a mejorar: "Me esforcé al máximo por ser preciso, fue una experiencia muy agradable para crecer".

El italiano destaca el test de Jerez como el momento clave en el que las cosas comenzaron a funcionar: "el punto de inflexión fueron los test de Jerez, empezábamos a ver mejoras en los datos, en mis sensaciones y en los resultados... Cuando volví a casa después del test, dije: 'Sí, es posible'". Después de esto, Marco resalta Misano, como "una carrera excelente" y por supuesto Silverstone, donde llego la primera victoria: "Fue súper especial".

Tras una temporada de presentación donde ha dejado muy claras sus aspiraciones, ahora Bezzecchi apunta a lo más alto de la competición de cara a 2026, donde asegura: "Intento mejorar junto con mi equipo y estoy centrado en rendir al máximo".