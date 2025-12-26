Aldeguer sueña con correr para Ducati: "Posibilidades tengo porque tengo contrato"

El piloto español ha hecho un repaso de su primera temporada en MotoGP y asegura que su meta es ser piloto oficial de la marca italiana próximamente.

Ducaties el mejor equipo de MotoGP. El equipo italiano cuenta con la mejor moto y los mejores pilotos, por lo que el objetivo de cada piloto de la parrilla es ganarse un puesto de rojo y correr para los de Borgo Panigale.

Pese a que actualmente cuentan con dos campeones del mundo como Marc Márquez y Pecco Bagnaia, los italianos se encuentran diseñando sus parrillas para los próximos años en caso de que ambos decidan desvincularse de Ducati. Y no son pocos los candidatos que tienen en mente, aunque hay uno que apunta a maneras tras ser nombrado como el novato del año.

Fermín Aldeguer ha despuntado este curso como nadie. El murciano, pese a ser su primer año en la máxima categoría, ha sorprendido a todos logrando una victoria en el GP de Indonesia, además de un par de podios y buenos resultados junto a Gresini Racing. En una entrevista para el 'Diario AS', el piloto español ha analizado su temporada y sus objetivos a futuro.

"Bueno, bien para la gente que me rodea, pero para mí no, claro. No me conformo con nada, aunque vaya bien. Tenía el objetivo de hacer podio. Pero que llegase esa victoria antes ha sido mucho mejor. Acabar algunas carreras en que tenía posibilidades de podio. Lo veo como parte del aprendizaje. Me ha ayudado para otras carreras, pero me fastidia", explica Aldeguer sobre cómo ha vivido su primer año en MotoGP.

Fermín se define como una persona muy exigente consigo misma y no le vale acabar en puestos de podio o con buenos resultados para estar satisfecho. Aunque la temporada ya ha terminado, el murciano mantiene un objetivo a largo plazo en mente al que no piensa renegar.

Preguntado sobre si su objetivo es correr como piloto oficial de Ducati, Aldeguer no lo duda: "Sí. Posibilidades tengo porque tengo contrato con Ducati. Y sería el paso justo, pero me lo tengo que ganar con resultados y demostrar que estoy preparado para ir al equipo oficial. Hay mucha más gente", confirma el piloto español, añadiendo que él y Álex Márquez son los principales candidatos para correr de rojo.

La competencia por la Ducati

Aldeguer no es el único que aspira a coger la moto oficial de Ducati y correr con ella como piloto oficial. Además del murciano, Álex Márquez, Fabio Quartararo o Pedro Acosta son algunos de los candidatos con más posibilidades para vestir el mono rojo.

"Se puede decir que (Álex y Aldeguer) somos los máximos candidatos porque estamos dentro de la fábrica. Pero quién no apostaría por un Quartararo o un Acosta, por ejemplo. Son pilotos que van muy rápido y puede ser que su moto no esté al nivel. Pero nosotros somos los que más cerca estamos", señala Fermín sobre los aspirantes al puesto.

Por último, el joven piloto ha mostrado su opinión acerca del que ha resaltado como su referente: Marc Márquez. "Cuando a lo mejor no estaba para ganar, ha mantenido la calma, ha sabido sacar toda la experiencia que tiene. A nivel de pilotaje, y que no se me malinterprete, no ha sido muy, muy superior, porque ha habido pilotos que han clasificado delante de él o han ganado carreras. Pero ha parecido que se ha paseado y ha sido un baile", concluye el novato del año.