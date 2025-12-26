Rafa Nadal se rinde a Marc Márquez: "Es uno de los grandes deportistas de la historia de cualquier deporte"

El extenista analizaba la trayectoria del piloto de Ducati en los últimos años tras volver a ganar después de varios años duros marcados por las lesiones.

Sin duda Marc Márquez vuelve a ser uno de los hombres de moda, no solo en el motociclismo sino en el deporte español. El catalán conquistó su séptimo mundial de MotoGP en septiembre, lo que le ha vuelto a poner en boca de todos. Uno de los últimos en hablar del piloto ha sido Rafa Nadal, otra leyenda de nuestro deporte.

"Marc Márquez se ha situado entre uno de los grandes deportistas de la historia de cualquier deporte", afirmaba el mallorquín en el cuarto capítulo de 'Volver'. La serie documental que muestra el calvario que Marc ha sufrido durante los últimos años destacando especialmente los problemas de lesiones. El extenista analizaba la situación desde su punto de vista, también familiarizado con este tipo de adversidades.

Sobre las dificultades físicas, remarcaba el lado positivo: "Cuando consigues salir de ellas y volver a tener la oportunidad de hacer lo que estabas haciendo antes… valoras muchísimo más los buenos momentos". Algo que equiparaba a la realidad de Márquez: "Todo este éxito que está teniendo Marc ahora mismo, a lo mejor antes no lo valoraba, porque siempre había ganado. Ha vivido toda su vida con la victoria… no ha estado realmente ante una dificultad de estar mucho tiempo sin ganar o con tanto sufrimiento. A día de hoy, valora cada carrera".

El ganador de 22 'Grand Slams' también puso en valor la importancia de los aficionados tanto en el tenis como en las motos: "Somos quienes somos, porque la sociedad nos pone en valor lo que hacemos".

Nadal, se deshizo en halagos hacia el piloto, tras volver a la cima después de tocar fondo: "Es una hazaña impresionante que lo sitúa entre uno de los grandes deportistas de la historia de cualquier deporte y, evidentemente, para todos nosotros un gran placer que sea como es y que sea de aquí". Un reconocimiento de leyenda a leyenda, que sitúa al deporte español en lo más alto.