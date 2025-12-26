Ni PSOE ni PP se dan por interpelados en la advertencia del rey sobre los "extremismos" en su discurso de Nochebuena

Los detalles La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, llega a situar al PP en el aviso del monarca contra los "extremismos, radicalismos y populismos". "Para mí el extremismo no es solamente Vox, también es el del señor Feijóo", asegura.

En su discurso de Nochebuena, el rey Felipe VI advirtió sobre el "hastío" que genera la tensión política en España y cómo esto puede alimentar "extremismos, radicalismos y populismos". La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificó el discurso de "elegante y valiente", señalando al PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, como parte de ese extremismo por su relación con Vox. Saiz criticó también al alcalde de Badalona y a la presidenta de la Comunidad de Madrid por actitudes extremistas. Por otro lado, el secretario general del PP, Miguel Tellado, elogió el enfoque del rey en la "convivencia democrática" y la necesidad de diálogo para superar la tensión política. Destacó que el monarca abordó problemas reales como el acceso a la vivienda y el coste de la vida.

En su tradicional discurso de Nochebuena, el rey Felipe VI alertó del "hastío" que puede provocar en la ciudadanía el clima de tensión política que se vive en nuestro país. El monarca aseguró que las dudas respecto al futuro de los más jóvenes pueden nutrir a "extremismos, radicalismos y populismos".

Las reacciones a ese discurso no se hicieron esperar. Tras las primeras valoraciones del día de Navidad, este viernes hemos podido escuchar a la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, calificando de "elegante y valiente" el discurso del rey. La realidad es que ni PSOE ni PP se dan por aludidos al escuchar ese mensaje sobre los "extremismos" que mencionó Felipe VI, pero los socialistas sí que han querido incluir al PP en ese extremismo, concretamente a Alberto Núñez Feijóo.

Durante una entrevista en TVE, Saiz ha señalado que el discurso de Felipe VI sitúa al PP en estos extremismos por abrir la puerta de las instituciones a Vox y por las actitudes de sus dirigentes además de su presidente. En este sentido recuerda que se acaban de celebrar las elecciones en Extremadura, "donde hay quien abre la puerta de las instituciones precisamente a quienes quieren socavarlas, a quienes quieren dañarlas".

"Para mí el extremismo no es solamente Vox, también el extremismo es el extremismo del señor Feijóo", ha exclamado. De este ha asegurado que ha "mentido" a las víctimas de la dana en Valencia. También acusa al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de extremismo por "dejar dormir en la calle" en pleno mes de diciembre a personas por "cuestiones de origen" y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque en su opinión "está fagocitando la sanidad pública a través de la privada". Según Saiz, la presidenta madrileña cambia el tratamiento de paciente por el de cliente utilizando "criterios economicistas".

"Por eso para mí el extremismo no es solamente Vox, sino también es el Partido Popular", ha exclamado la Portavoz del Ejecutivo quien también se ha referido a la petición que había hecho el Rey de "ejemplaridad" a los poderes públicos.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aplaudió que el rey pusiera "el acento en algo esencial" como es "la convivencia democrática" en su discurso de Navidad. Los populares hicieron suyas las palabras de Felipe VI e instaron a defender "una España de todos y para todos". Rechazan "un país de muros" en el que "el futuro lo decidan los extremismos" o los "populismos".

Con estas palabras valoró Tellado la intervención navideña de Felipe VI, en la que apeló a defender y fortalecer la "convivencia", el "proyecto común" que es España e instó al diálogo para poner fin a la "tensión en el debate público", la cual "provoca hastío, desencanto y desafección".

Según el dirigente popular, el monarca "volvió a demostrar por qué es el primer servidor público de España", poniendo de relieve que "envió un mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario para el momento que vive nuestro país". Así, ensalzó que hiciera referencia a "los problemas reales de los ciudadanos, como el acceso a la vivienda, el coste de la vida, la conciliación o los desafíos de la revolución tecnológica".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.