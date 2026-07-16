Ahora

Copa del Mundo 2026

Sigue la previa del España-Argentina de la final del Mundial

¿Lo lograrán?

Carlos Alcaraz y Sinner, al acecho del 'Big 3': varios récords del trío están en peligro

Ambos tenistas podrían romper la racha de ganar Grand Slams de forma consecutiva cada año si mantienen su dominio en el circuito ATP.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y el 'Big Three" Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y el 'Big Three"Getty

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner podrían romper varios récords que llevaban intactos durante años. En concreto, ambos tenistas continúan acumulando una racha de victorias y vigencia en los Grand Slams ganados, que podría arrebatarle el tiempo acumulado a extenistas o leyendas como Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Desde hace años, el célebre 'Big Three' dominó el circuito ATP repartiéndose los títulos de Grand Slams, e incluso ganándolos de forma individual y continua durante varias ediciones consecutivas sin perder la racha.

Desde 2022, este mismo ritmo lo ha ido siguiendo Alcaraz, quien ha ganado al menos un major durante los últimos cuatro años, desde que ganó el US Open 2022 hasta el reciente Open de Australia que se llevó en enero de 2026.

En el caso de Sinner, el italiano perdió su racha durante la etapa que estuvo apartado de las pistas de tenis por su sanción por dopaje. El tenista italiano mantiene una racha desde que ganó el Open de Australia en 2024 hasta el pasado domingo, cuando batió a Alexander Zverev en la final de Wimbledon.

Pero, para que el español pueda romper los récords del 'Big Three' deberá continuar su racha, al menos durante dos años más para superar a Nadal, tres en el caso de Djokovic y cuatro para Federer. En cuanto a Sinner, este debería continuar ganando al menos un major un año más que su acérrimo rival para sobrepasar al famoso trío.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Moncloa afronta horas tensas por la declaración de la directora de la Guardia Civil en la causa de las cloacas y el pronunciamiento del TJUE sobre la amnistía
  2. La Fiscalía pide a la Audiencia de Madrid que revoque las medidas cautelares de Peinado contra Begoña Gómez por su "escaso rigor y mesura"
  3. Un país con un objetivo común: España se prepara para una final del Mundial con presencia de los reyes y sus hijas en Nueva York
  4. La UME lucha contra el incendio de Zaragoza donde las llamas obligan a desalojar a los vecinos de Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba
  5. Irán libera a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024 como "gesto de buena voluntad" entre nuevos ataques cruzados
  6. Una madre y sus dos hijos menores mueren ahogados en la presa navarra de Roncal