Fernando Alonso y Ayao Komatsu trabajaron juntos en Renault cuando el piloto australiano logró sus dos mundiales de Fórmula 1: 2005 y 2006. Y ahora el japonés, jefe del equipo Haas, ha recordado cómo fue trabajar con él en aquel momento que volaba sobre la pista.

Lo ha dicho en el podcast 'Beyond The Grid': "Cuando me fui a Renault y estuve en un test de neumáticos con Fernando Alonso, me abrió los ojos por completo. Absolutamente a otro nivel, increíble, ya fuese a la hora de aportar información como de saber lo que tenía que hacer".

"Fernando es el piloto más impresionante con el que he trabajado, pero también Robert Kubica, aunque sólo estuve con él un año, era de esos pilotos que sabías que podían aportar algo especial. En su día, llegué a pensar que sería campeón del mundo, pasaba todos los días con los ingenieros, estaba muy interesado en la Fórmula 1. Sólo le importaba eso y sus partidas de póquer con Alonso", dice el ahora jefe del equipo Haas.

Recuerda cómo eran los primeros test, en los que Alonso ya iba a por todas desde el inicio: "Les solía dar a Fernando cifras concretas de vueltas para completar con cada juego. Por ejemplo, pedía dar 20 vueltas, pero de la 15 a la 20 había que aumentar el ritmo en cierta cantidad para que en la vuelta de entrada esté destrozado".

"A Fernando, le dabas esos objetivos y lo clavaba, es increíble. Si los neumáticos se comportaban de una forma en la tercera o cuarta vuelta, sabía cómo tenía que pilotar para seguir sacando el máximo en la vuelta 20. Aportaba todo lo queríamos los ingenieros, fue increíble, me di cuenta por qué este tipo era campeón del mundo", sentencia Komatsu.

Alonso ha demostrado que es un piloto muy minucioso en su trabajo. Siempre pendiente de cada detalle. Así lo está haciendo también en Aston Martin a sus 42 años, siendo el piloto más veterano de la parrilla de la Fórmula 1.