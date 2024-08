Con su firma estampada en un contrato con Haas que le vinculará a la escudería estadounidense a partir de la próxima temporada, parece que Esteban Ocon ya se ha quitado la careta con Alpine.

Desde que se anunciara su salida de la escudería de Enstone, ya son varias las críticas que ha vertido el francés contra su todavía equipo... y eso que le quedan aún 10 carreras defendiendo sus colores.

La última ha llegado durante una entrevista en 'Motorsportweek' en la que ha asegurado que el equipo hacía caso omiso a las peticiones de sus pilotos, incluso de Fernando Alonso.

"Hay muchas cosas que no han evolucionado como deberían haber sido. Fernando, Pierre, Daniel y yo dijimos muchas cosas sobre el desarrollo del coche. Y desafortunadamente, hemos estado dando retroalimentación, pero en realidad no recibimos retroalimentación ni confirmación", ha señalado.

De hecho, Ocon apunta a que es algo que viene sucediendo desde varios años atrás: "A veces no nos han escuchado como deberían, diría yo. Hemos estado arrastrando algunos problemas que todavía teníamos hace un par de años".

"Hemos mejorado muchas otras cosas, pero no podemos esperar años y años para solucionar algunos problemas. Y eso es lo que ha sucedido", ha añadido.

"El círculo no volvió y los problemas no se solucionaron como deberían. Es frustrante para todos porque no tenemos el tipo de desempeño que esperábamos y eso es algo con lo que tenemos que vivir", ha zanjado.

Falta de apoyo, "todo lo que pudo haber salido mal, salió mal", críticas por su época con Alonso, descontento generalizado en el equipo... y ahora esto. Queda claro que Ocon está deseando mudarse a Haas cuanto antes.