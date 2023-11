Lando Norris sorprendió a todos llevándose la pole al sprint en el Gran Premio de Brasil, pero los focos se los llevaron Esteban Ocon y Fernando Alonso por su accidente durante la SQ1.

El piloto francés comenzaba su vuelta rápida cuando se encontró con Alonso en pista. El asturiano se apartó de la trayectoria para dejar pasar al de Alpine, pero Ocon perdió el control de su monoplaza y fue directo contra el '14', lo que acabó con el francés contra las protecciones de la curva 3 y el '14' de Aston Martin con la suspensión rota y no pudiendo salir a pista para la siguiente sesión.

Desde ahí, discrepancia de opiniones. En caliente, Ocon soltó por radio un "idiota" dirigido a Alonso por el accidente, mientras el piloto de Aston Martin aseguraba a su equipo que Ocon había ido contra él. Las declaraciones en frío de Alonso fueron restándole importancia, asegurando que el accidente había sido uno de esos de "lugar equivocado, momento equivocado".

Sin embargo, el paso de los minutos no bajó el enfado del francés, que ante las opiniones de que el francés había perdido el control del monoplaza, salió a desmentirlas y siguió culpando al '14' del accidente: "La gente dice que perdí el coche, eso no es verdad".

"Es difícil de digerir porque venía en vuelta para pasar a la SQ2 y me encontré a Fernando. La gente dice que perdí el coche, pero eso no es verdad. Tenemos correcciones como esa todo el paddock. Fernando se fue a la izquierda en mitad de la curva, no me dejó el suficiente espacio y chocamos", añadió.

Al ser preguntado por la opinión de Alonso, Ocon siguió culpándole: "Él está intentando contrarrestar todos los argumentos diciendo que dejó el suficiente espacio, pero la realidad es que si Fernando no está a la derecha, no nos chocamos".