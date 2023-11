Fernando Alonso sólo pudo ser 15º en la clasificación al sprint de Brasil. No, no fue por él. Y no, no fue tampoco por un mal ritmo del Aston Martin. Fue por Esteban Ocon. Por un Esteban Ocon que en la Q1 perdió su Alpine y terminó impactando contra el AMR23 del piloto asturiano en la Q1 de Interlagos.

A pesar de que viendo el vídeo desde las gradas parece claro que fue más responsabilidad de Ocon, Esteban insultó duramente a Fernando por la radio de Alpine.

"¡Alonso, menudo idiota!", dijo Esteban a su equipo cargando y culpando a Alonso de lo sucedido en Interlagos.

"Ha ido directo hacia mí"

Mientras, el bicampeón llegaba a duras penas con un Aston Martin tremendamente dañado a su garaje. Con un coche que hizo emplearse a fondo a sus mecánicos para tratar de ponerlo en pista en la Q2.

No, no pudieron hacerlo. Y Alonso ya lo advirtió por la radio de camino a boxes.

"Estoy bien... pero tengo muchos daños en el coche", afirmó Fernando viendo cómo estaba su AMR23 tras el tremendo impacto del Alpine.

Y luego dio su versión de los hechos: Ha ido directo hacia mí, o eso creo".

Habrá que ver qué decide dirección de carrera de un incidente que trae recuerdos a la F1. Fue también en Brasil, en el día del sprint, cuando Alonso y Ocon tuvieron su mayor momento de tensión cuando eran pilotos de Alpine.