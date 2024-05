Mercedes está siendo, sin lugar a dudas, la gran decepción en el arranque de la temporada 2024 en Fórmula 1. Los alemanes no han logrado subir al podio en los primeros cinco grandes premios, completando su peor inicio de año desde 2011, y lejos de mejorar, cada vez están más lejos de la cabeza.

Este fin de semana, en el Gran Premio de Miami, han dado un nuevo paso atrás. El viernes, tanto Lewis Hamilton como George Russell se quedaron fuera de la SQ3, y el sábado el siete veces campeón del mundo necesitó 15 vueltas para rebasar al Haas de Kevin Magnussen en la carrera al sprint.

El día se enderezó, en parte, con la clasificación para la carrera principal, donde los dos Mercedes al fin lograron pasar a la Q3, aunque se quedaron a casi un segundo de la pole.

Por eso, al concluir la jornada, el piloto británico no dudó en expresar su frustración por la falta de rendimiento de su equipo. "En general, ha sido un día mucho mejor. Al menos, hemos ido hacia delante en el Sprint y en clasificación llegamos a la Q3, lo cual es positivo. La Q3 no ha estado muy bien, pero estoy agradecido de haber llegado. Para nosotros es duro estar a ocho décimas y luchando con el Haas", dijo Hamilton tras la clasificación.

Pero lo que más preocupa a Hamilton no es la falta de velocidad, si no el hecho de no saber por qué el Mercedes es tan lento: "No sé si es la verdadera velocidad de nuestro coche o los neumáticos, creo que tiene mucho que ver con estos neumáticos, no somos capaces de usarlos del todo bien todavía".

"Lo hemos intentado con los medios, no teníamos más blandos. Hemos necesitado tres juegos para pasar la Q1, la Q2 ha estado genial y la Q3 estaba esperando algo similar, pero ese rendimiento ha desaparecido del coche", añadió el heptacampeón, que cree que aún están lejos de los equipos punteros.

"Séptimos y octavos, tenemos que aceptar que es donde estamos en este momento. Estamos un paso por detrás de McLaren y Ferrari. Creo que el resultado que hemos mostrado hoy era el máximo, pero estoy seguro de que daremos un paso hacia delante. Tenemos limitaciones en el coche ahora, las cuales son totalmente diferentes a las que teníamos hace 12 meses", dijo Lewis Hamilton para concluir.