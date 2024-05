Llega Miami. Llega el glamour. Llega uno de los Grandes Premios con más vips de todo el Mundial. Con actores. Con actrices. Con cantantes. Con deportistas. Con todos los ingredientes para vivir una carrera llena de espectáculo. Para tener acción en pista. Para el gran día, para el momento en que el semáforo se apague y comience la que será sexta prueba del campeonato.

Para volver a vivir una salida que, esperemos, no sea como la del sprint. No sea como la que terminó con toda opción para Fernando Alonso. La que ha vuelto a poner a la FIA en el punto de mira. Porque Hamilton se ha librado de toda sanción. Se ha logrado librar de toda sanción a pesar de que con su acción, con su exceso de optimismo, no solo lastró la prueba del asturiano sino que provocó los abandonos de Stroll y de Norris.

Pero eso era lo que era. Una sprint. Una que poco o nada significaba para un equipo Aston Martin consciente de que estaba solo para ir rodando. Para probar neumáticos. Para ver qué ritmo de carrera podían tener en la prueba del domingo. En lo que importa. En lo que se fija la escudería de Silverstone.

Estuvo todo lo que había que estar Fernando en pista a pesar de que carecía de toda opción para puntuar. Con un AMR24 lastrado por el toque de Hamilton, de un Lewis que la única sanción que recibió fue por exceso de velocidad en el pit lane. Al final, para él, la culpa fue de todos menos suya.

Así lo entendió dirección de carrera, tan dura e inflexible con algunos y tan laxa con otros. Porque Alonso ya les ha señalado, de forma clara, por sus decisiones. Porque Fernando empieza estar cansado. Harto. Hastiado de tanta penalización por cosas como las vistas en Australia o China.

Ferrari, a pescar ante Red Bull

Ahora, eso sí, toca la carrera. Una que para él se presenta dura. Porque los Aston Martin, en Miami, están sufriendo. Los Ferrari, eso sí, están pasándolo bastante bien. Con Leclerc despertando. Con Sainz, en esta ocasión, a la zaga de su compañero. En la sprint, Carlos no pudo con Daniel Ricciardo y su anteriormente conocido como AlphaTauri.

En carrera habrá más factores en juego. Más estrategia. Más degradación. Más opciones, pocas aún así, de que Max Verstappen pueda cometer un error. De que su Red Bull, del que se ha quejado muchísimo, pueda no rendir al cien por cien. Es complicado, pero ahí es donde se ha de estar. Ahí es donde quieren estar los Ferrari, con Carlos Sainz y Charles Leclerc, y los McLaren.

El resto, en su batalla. Todo muy igualado. Todo, por detalles. Por eso que tan importante es y que tan solo los más experimentados, tan solo los que más saben, conocen y dominan a la perfección.

Horario y dónde ver la carrera

La carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 comenzará el domingo 5 de mayo a las 22.00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en TV en 'DAZN'. En la web de laSexta viviremos con toda atención y todo detalle cada vuelta y cada minuto de una apasionante prueba.