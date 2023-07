El Gran Premio de Gran Bretaña ha sido testigo de la victoria más ajustada de la temporada para Max Verstappen. Pero, además, también ha sido testigo de una de las carreras más complicadas para los hombres de Ferrari.

A pesar de que en Austria parecía que los de Maranello habían dado un paso adelante, en Silverstone ha quedado demostrado que aún están muy lejos de la lucha por las victorias.

Asimismo, dentro de la pista, la polémica también ha estado presenta en los hombres de rojo. Concretamente en una acción entre el Alpine de Pierre Gasly y el Ferrari de Carlos Sainz. Un adelantamiento del francés que el propio Gasly le recriminó al madrileño por una supuesta defensa agresiva.

Tanto es así que, en el corralito de pilotos, Gasly le recordó la acción a Sainz: "No me presiones así, Carlos". Algo a lo que el español no dudó en responder con un "pobrecillo".

Sin embargo, en las imágenes de la supuesta agresividad de Carlos durante el adelantamiento de Gasly, se puede apreciar que el español no comete ninguna ilegalidad ni saca de la pista al Alpine.

La acción, llevada a cabo en Copse, se trata de un complicado y espectacular adelantamiento por la trazada exterior que Sainz intenta evitar dejándole el espacio justo. Gracias a lo cual, el de Ferrari le devolvió el adelantamiento inmediatamente después.

🚨 This seems to be the moment that Gasly complains about Carlos Sainz's action.

It strangles him in the curve and gets in the way. Do you think Gasly's reaction is fair?#F1#Gasly#Sainz#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ZetNKJaoaU