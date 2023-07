Carlos Sainzacabó muy enfadado el Gran Premio de Austria después de tener que acatar la orden de equipo de Ferrari de mantenerse detrás de Charles Leclerc en las primeras vueltas de la carrera. Luego se fueron desencadenando una cadena de acciones que acabaron con el madrileño terminando sexto.

El '55' no ocultó la molestia que tenía con las decisiones tomadas: "Obviamente no estoy muy contento. Después de aguantar detrás de Charles como habíamos acordado, perder seis o siete segundos y tres posiciones por un pit stop... No quiero decir que te quedas con cara de tonto, pero después de hacer trabajo en equipo te pase esto...".

Desde entonces, la polémica ha ido en aumento hasta el punto que varios medios italianos afirmaban que Ferrari había sido "injusto" con el madrileño. Y a la llegada de los equipos a Silverstone, seguía siendo el tema cadente para la Scudería.

Por ello, Frederic Vasseur, jefe del equipo Ferrari, zanjó el tema en la previa de los entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña: "Hablé con Carlos una vez de vuelta a Manarello. La estrategia estaba clara desde el principio, el objetivo era hacer el hueco más grande posible con los rivales que teníamos detrás".

"El problema para Carlos fue que en el pitlane tuvo que esperar el cambio de neumáticos de Charles, que fue dos segundos más lento de lo esperado, luego el suyo tampoco fue impecable, y finalmente el coche de seguridad virtual terminó cuando él salía de boxes", añadió.

Eso sí, Vasseur no guarda rencor a las palabras de Sainz: "Ningún piloto del mundo está contento cuando va detrás de su compañero de equipo, pero los planes eran claros".

Ahora, faltará comprobar si esas mismas órdenes de equipo se aplicarán de la misma forma en caso que sea necesario en Silverstone.