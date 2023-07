No ha sido un fin de semana fácil para el equipo Ferrari en tierras inglesas. Tras el Gran Premio de Gran Bretaña, las debilidades de Ferrari se han visto multiplicadas y Carlos Sainz tan solo ha conseguido sumar 1 punto.

Asimismo, los problemas de degradación también han vuelto para los de Maranello. Algo que, sumado a las malas estrategias de los italianos y a la mala suerte con el 'Safety Car', hace que conseguir buenos resultados sea un suplicio para el piloto madrileño.

En unas declaraciones recogida por 'As' tras el Gran Premio, Carlos ha sido bastante crítico con la situación: "No iba haciendo una mala carrera, había extendido el primer 'stint', iba con la media y luego con la dura y podía intentar adelantar a Charles porque llegaba bastante más rápido".

"Pero ha salido el coche de seguridad en el peor momento para mí, no tenía ruedas y me he ido hacia atrás. Había muchísimo viento, era complicado llevar el coche en algunas curvas y en ritmo lo pagas. Este era de los circuitos más difícil para nosotros", añade.

Además, por si fuera poco, la estrategia de neumáticos del equipo no ha sido la más adecuada: "Cuando Mercedes hace media carrera con la rueda blanda y nosotros ni la queremos tocar... demuestra que seguimos machacando el neumático y lo pagas con la estrategia".