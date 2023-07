El quinto puesto de Fernando Alonso en Austria y el séptimo en Silverstone -su peor resultado de la temporada junto al GP de España- han despertado los peores augurios sobre Aston Martin.

La escudería británica consumó un excelente arranque de temporada con seis podios en las primeras ocho carreras, pero en las dos últimas citas el equipo verde se ha visto apabullado por Red Bull y sobrepasado por Mercedes y McLaren, quedándose a la par de Ferrari por su déficit estratega.

La realidad es que Aston Martin ha perdido el rebufo de los 'grandes'... pero según en qué circuitos. Tanto Spielberg como Silverstone son trazados en los que cuesta calentar neumáticos y donde la velocidad en curva rápida es la clave. Y ahí el equipo de Alonso flaquea.

Sus fortalezas son la curva lenta y la tracción, por ello en Canadá se luchó por algo más que el podio, y por ello se confía que de cara a las próximas carreras en Hungría y Bélgica el paradigma cambie.

Tras la carrera en Gran Bretaña, a Fernando le preguntaron por el porqué del 'bajón' de la marca británica.

"Es un poco de todo. Otros equipos han mejorado, han traído nuevas piezas que funcionan. El circuito de este fin de semana no era uno de los mejores para nosotros. Y también Pirelli ha introducido unos neumáticos nuevos y tenemos que entenderlos", respondió el asturiano.

"No estoy muy preocupado. El coche es mejor de lo que esperábamos este año, luchamos por cosas que en pretemporada nunca soñamos. Si podemos luchar contra los mejores será fantástico, pero hay que verlo con perspectiva. No podemos estresarnos si no estamos en el podio, tenemos que relajarnos", añadió.

La realidad es que Aston Martin no contaba en ser muy competitivo en Austria y Gran Bretaña: "Hemos salvado un fin de semana muy difícil y espero que en Hungría volvamos a ser competitivos".

"Si alguien es más rápido no puedo hacer nada. Tenemos que entender y aprender. No estoy contento con un séptimo puesto, pero el año pasado los Aston Martin eran últimos aquí. En Canadá luchamos por la victoria y sólo han pasado sólo tres semanas. No se puede decir que fuimos rápidos al inicio de temporada y ahora ya no lo somos", zanjó Alonso.

El bicampeón del mundo cerró filas en torno a su equipo y aseguró que los grandes resultados del primer tercio de la temporada no fueron casualidad... y que la posibilidad de volver a la realidad de parrilla de los años en Alpine queda más lejos que la de volver al podio.