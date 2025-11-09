Moreno da por finiquitada la crisis de los cribados tras su reelección: "No somos insensibles y nos duele lo ocurrido"

El contexto El presidente de la Junta de Andalucía fue reelegido líder del PP-A con el 99,95% de los apoyos tras una legislatura en la que, asegura, han hecho "mucho" y han cambiado "lo que no funciona".

Este sábado el presidente de la Junta de Andalucía volvía a sacar pecho tras una temporada fatídica por el escándalo de los cribados del cáncer de mama en la comunidad. El 'popular' cerraba una etapa y abría otra tras ser reelegido presidente del PP andaluz con el 99,95% de los apoyos, dejando ver que, aunque vecinos y afectados por los resultados no concluyentes piden su dimisión y responsabilidades al respecto, su partido sigue a pie del cañón a su lado.

Sonriente y emocionado, Moreno declaraba que "en medio del ruido", siguen "dando ejemplo de respeto" y aseguró que "Andalucía hoy es más prospera que antes", algo en lo que no coinciden cientos de mujeres que viven una auténtica película de terror y que siguen esperando una llamada y una explicación.

Por su parte, el dirigente andaluz no hizo una gran mención a la polémica que ha provocado manifestaciones y una oleada de críticas, pero sí apostilló que le "quedan retos por cumplir" aunque se siente "orgulloso" de todo lo que han "cambiado y conseguido". Así lo indicó durante su intervención en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en el 17 Congreso del PP-A.

En cuanto a los resultados no concluyentes de los cribados del cáncer de mama, el líder 'popular' insistió en que es necesario "reconocer los fallos con humildad": "Hacemos mucho y cambiamos lo que no funciona", expuso, tras lo que se comprometió a hacer "todas las reformas necesarias para que el sistema funcione al 100%".

"Sabemos gestionar y hemos tenido la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Cuando algo falla, hay que saber asumir para aprender y mejorar. No somos insensibles y nos duele lo ocurrido en las últimas semanas", expresó en referencia al escándalo. En este contexto, afirmó que él "siempre da la cara" si ha existido algún problema "con la sanidad": "No somos infalibles, pero sí incansables para buscar soluciones y asumir responsabilidades".

"Somos inconformistas. Queremos más"

Durante el acto, Moreno se mostró "muy motivado" con su nuevo proyecto de Gobierno. "Somos inconformistas y queremos más. Tenemos un proyecto para seguir avanzando", agregó, dejando claro que quieren "más para Andalucía" y que no van a "vivir del pasado". "Está bien tener esa referencia para no volver a esa Andalucía. ¿Quién quiere volver a estar a la cabeza de la corrupción o a los recortes en sanidad o educación? No queremos volver atrás", manifestó.

Así, Moreno señaló a los "discursos de odio y los ataques contra la propia familia", algo que ha podido vivir en el último mes y medio muy de cerca. "Las redes son una herramienta imprescindible, pero hay una línea que no se debe cruzar, la del odio y la rabia. No somos así. Gracias por no dejaros arrastrar a ese fango. En medio del ruido, seguiremos dando ejemplo de respeto. Somos así de educados y prudentes", afirmó.

