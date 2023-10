Durísimo ha sido elGP de Qatar. Durísimo hasta extremos pocas veces vistos en la Fórmula 1. Fernando Alonso, mismamente, pidió que le echaran agua en un pit stop. George Russell, con las manos y en la recta, buscando que le entrara aire dentro del Mercedes. Oscar Piastri, casi con la visera abierta. Y Ocon... Ocon llegó incluso a vomitar en el Alpine.

Fue en la vuelta 15 cuando Esteban sufrió el intenso calor de Losail y vomitó en su coche. Algo que el galo ocultó a su equipo hasta el final de la dura prueba qatarí.

"No os lo he querido decir... pero he vomitado en la vuelta 15", afirmó.

Esteban, de hecho, tuvo incluso problemas para salir del monoplaza francés una vez concluida la prueba.

No fue el único, porque Logan Sargeant, que abandonó a mitad de carrera, necesitó de asistencia para bajarse del Williams.

Incluso Lewis Hamilton, que abandonó en la primera curva, estaba sudando mientras charlaba con los medios de comunicación.

De hecho, Alex Albon y Lance Stroll tuvieron que acudir al centro médico cuando se bajaron de sus respectivos monoplazas.