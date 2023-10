Lewis Hamilton no pudo dar ni una curva en el GP de Qatar. El inglés, que salía con neumático blando, fue excesivamente optimista y agresivo en el arranque de Losail y se llevó por delante a George Russell. Los dos Mercedes acabaron en la grava, pero mientras uno pudo seguir el heptacampeón no.

Él se bajó del coche y, después de hacerlo, se fue andando y cruzando la pista al pit lane. Sí, eso ya es una investigación; la otra, por la colisión.

Una en la que Russell se vio envuelto en un sándwich entre Lewis y Verstappen. Entre el tercero y el primero. En una situación sin salida en la que pasó lo que se veía que iba a terminar pasando.

Y en la que Hamilton cargó contra Russell. Porque para él todo fue responsabilidad de George.

"Me ha echado de la pista..."

"Me ha echado de pista mi compañero de equipo...", afirmó por radio.

Las de Russell fueron diferentes. George pasó de echarse la culpa y de pedir perdón a decir que no podía hacer nada. A confirmar que le hicieron un sándwich.

"Perdón chicos, estaba pendiente de lo de delante y no miré detrás. Ha aparecido de la nada", comenzó.

Para luego, decir lo siguiente: "No he podido hacer nada. Esto ha sido un sándwich. No tenía hueco".

Fernando Alonso lo vio todo en primera línea. El asturiano estuvo muy cerca de comerse a los dos Mercedes y eso lo aprovechó Piastri para adelantarle y colocarse segundo.