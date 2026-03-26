"No empiezo hasta que él se vaya": Verstappen se niega a hablar hasta que un periodista se marche

El tetracampeón del mundo protagonizó un tenso momento durante la rueda de prensa en Suzuka al 'expulsar' a uno de los medios de la sala de prensa antes de comenzar a hablar.

Max Verstappen no perdona. El neerlandés volvió a sorprender en rueda de prensa, esta vez al negarse a iniciar su encuentro con los medios hasta que un periodista abandonara la sala. Ocurrió en Suzuka, en los días premios al Gran Premio de Japón.

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 acostumbra a mostrar su descontento habitualmente. No solo dentro de la pista o con lo relativo a la competición, como puede ser la nueva normativa que tan desencantado tiene a Max. Sino que también lo manifiesta con los medios, como demostró este jueves jueves al protagonizar un encontronazo con 'The Guardian': "No hablaré hasta que él se vaya".

"Ahora podemos empezar", afirmaba, después de 'echar' al periodista en cuestión de la sala de prensa, con el que tuvo un desencuentro en Abu Dhabi a finales de 2025. Sin embargo, no es la primera vez que Verstappen se niega a declarar ante algún medio en concreto. En el GP de México de 2022 ya protagonizó una situación similar, tras las negativas palabras hacia el neerlandés por parte de 'Sky Sports F1', justo cuando su rivalidad con Lewis Hamilton alcanzaba su punto más álgido.

Una demostración más de la tensa situación que atraviesa el campeón mundial en 2026. Verstappen no se encuentra cómodo en la nueva era que inicia la Fórmula 1 y su Red Bull no está a la altura de sus principales rivales.

Muy por detrás especialmente de los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli. Este fin de semana espera recuperar sensaciones en Japón y comenzar a sumar puntos para mejorar la decepcionante decimosexta posición que ocupa actualmente el mejor piloto de los últimos años.