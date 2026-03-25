Aston Martin anuncia la ausencia de Fernando Alonso este jueves en Japón por "motivos personales"

El bicampeón de la F1 no estará presente durante el 'media day' en el que comparecerá su compañero Lance Stroll, aunque los británicos aseguran que "estará en el circuito a tiempo para el viernes".

Fernando Alonso no estará presente este jueves en Japón. Así lo ha anunciado este miércoles Aston Martin en sus redes sociales, señalando que el bicampeón del mundo "llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales".

"Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón", refleja el texto publicado por la escudería británica.

De esta forma, el piloto español no acudirá este jueves 26 de marzo al día de prensa del GP de Japón, en el que sí comparecerá su compañero de equipo Lance Stroll.

Pese a no conocerse el motivo concreto de su ausencia, desde Aston Martin han confirmado que "estará en el circuito a tiempo para el viernes", aunque no pilotará el AMR26 durante los Entrenamientos Libres 1 y 2. Su sustituto para el viernes será Jak Crawford, piloto reserva de los británicos.

"Todo va bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes", añade la publicación de X de los de Silverstone. Sin embargo, todo apunta a que Alonso no tendrá problema para estar disponible para disputar la clasificación y la carrera en el Circuito de Suzuka.