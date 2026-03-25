Las críticas de una leyenda de la F1 a Verstappen: "Creo que si estuviese ganando todas las carreras..."

Juan Pablo Montoya habla sobre la nueva era de la categoría y comenta las afirmaciones del piloto de Red Bull en un inicio de año complicado para él.

La nueva Fórmula 1 no le está gustando a todo el mundo, y ya ha habido varios pilotos y gente del paddock que se han quejado de la reglamentación y de los nuevos motores. Uno de ellos ha sido Max Verstappen, quien ya ha dado su opinión públicamente sobre la nueva Fórmula 1 comentando que "es como jugar al Mario Kart" o que es "la Fórmula E con esteroides".

Aunque otros también piensan que estas críticas de 'Mad Max' hacia la nueva reglamentación se debe a que el piloto de Red Bull está teniendo un inicio de año complicado. Leyendas como Juan Pablo Montoya, quien cree que si el neerlandés estuviera peleando por victorias, sus comentarios no serían los mismos: "Creo que si Max estuviese ganando todas las carreras, no se quejaría. Creo que solo está desahogándose, y es diferente".

"Pero para mí, quejarse porque ahora tienes el empuje de la batería en lugar de la apertura del alerón... al fin y al cabo es lo mismo. Sigues acelerando más de lo que deberías. Creo que la gente no entiende la teoría que hay detrás. Escuchan demasiado a los pilotos y olvidan que siempre hay una razón política detrás de sus comentarios", comentó el piloto colombiano, en una entrevista para 'Racing News 365'.

Unos comentarios que para Montoya son comprensibles. "Cuando algo no te gusta y te supone una desventaja, intentas encontrar la manera de arruinarlo para los demás. Es algo totalmente genuino. Si lo analizamos, ¿por qué Mercedes se queja de que las salidas son inseguras, o de que Carlos (Sainz) hace eso, mientras que Ferrari dice que las salidas son perfectas? Es lo que hay que hacer. Hay que quejarse y protestar", concluyó el piloto de 50 años.