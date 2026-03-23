El discurso más duro de Max Verstappen sobre Red Bull: "No es una sorpresa..."

El neerlandés asume que están muy lejos de los mejores equipos de la Fórmula 1: "Hay muchas cosas que tenemos que mejorar".

Red Bull y los motores Ford no pueden acercarse a los mejores coches. Están muy lejos de los Mercedes y de los Ferrari. Se espera mucho sufrimiento para Max Verstappen y para Isack Hadjar al menos en la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1. Porque el camino por recorrer es grande.

Y Max no quiere engañar a nadie. En su discurso más duro, recogido por 'Motorsport', ha dicho que no le sorprende dónde está Red Bull.

"Para mí no es ninguna sorpresa que no estemos cerca de Mercedes, Ferrari o McLaren", dice el cuatro veces campeón del Gran Circo.

Tiene fe en que el equipo puede dar un salto importante hacia adelante: "Espero que podamos ser algo más competitivos. En este momento hay muchas cosas que tenemos que mejorar".

"Creo que en Red Bull están tan molestos por ello como yo", reconoce el piloto neerlandés.

Es el discurso más duro y a la vez realista de Max Verstappen. Tras dos carreras ocupa la octava posición del mundial con apenas ocho puntos. Su compañero, Hadjar, suma cuatro.

Japón es la próxima cita y la situación de Red Bull no cambiará en el corto plazo. Por lo que se espera otro fin de semana de sufrimiento para Verstappen.