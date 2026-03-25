El jefe de Mercedes zanja los rumores sobre la llegada de Max Verstappen: "Es bastante absurdo"

Toto Wolff descarta el fichaje del neerlandés por el equipo alemán, y habla sobre la nueva reglamentación de la Fórmula 1.

El inicio de temporada del equipo Red Bull está siendo difícil. La escudería de Milton Keynes sufrió tanto en Australia como en China con la fiabilidad de su RB22, con un Max Verstappen que se tuvo que retirar de la carrera en el circuito de Shanghái. Este mal comienzo de año ha hecho que vuelvan los rumores sobre una posible marcha del tetracampeón del mundo de Red Bull, y que en el paddock se vuelva a hablar de que Verstappen podría poner rumbo a Mercedes la próxima temporada.

Aunque no es la primera vez que se rumorea por un posible fichaje de 'Mad Max' por el equipo alemán, Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, sí cree que es bastante absurdo que se hable de ello ahora. "Lo sorprendente es que estos rumores absurdos ya estén surgiendo en marzo. Ya es bastante absurdo que normalmente tengamos que hablar de estas cosas en julio. No sé quien ha vuelto a sacar el tema", comentó Wolff, en una entrevista para el medio austríaco 'Oe24'.

Además, el jefe de la escudería de Brackley admitió estar muy feliz con su pareja de pilotos: "Tenemos dos pilotos con los que tenemos contratos a largo plazo, de varios años. No podría estar más contento con ninguno de los dos. Ambos están ofreciendo un rendimiento excepcional, así que no hay absolutamente ninguna razón para siquiera considerar un cambio de alineación u otros pilotos. Lo digo con el máximo respeto por Max".

Tanto George Russell como Kimi Antonelli están dominando el mundial de pilotos, y Mercedes se ha convertido en el equipo a batir en el inicio de una nueva era muy criticada en la F1, aunque para Wolff no lo es tanto: "No todos se quejan, pero algunos pilotos tienen problemas con la compleja gestión electrónica. Sin embargo, el principal público objetivo son los aficionados, y más del 90% de ellos opina que ahora tenemos carreras entretenidas, emocionantes y divertidas".

"En el deporte, siempre hay que evolucionar. Hay que respetar a ambas partes: las opiniones de los tradicionalistas que quieren que el deporte siga como antes, y las de los nuevos aficionados que dicen: 'Nos gusta como está ahora, y así debería seguir'. Tenemos que evaluar qué es lo mejor para la F1 y sus aficionados. De momento, vemos una dirección clara", concluyó el jefe de equipo austríaco.