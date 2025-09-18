Los dos factores que necesita Alonso para luchar por el mundial 2026: "Un buen coche y..."

El piloto de Aston Martin dice que no pide "buena suerte" en la Fórmula 1: "Con una suerte normal nos vale".

A Fernando Alonso no le está acompañando la fortuna en este mundial de la Fórmula 1. Está perdiendo muchos puntos por factores externos con el Aston Martin. En Monza, el último escenario, se quedó sin terminar la carrera porque una piedra saltó del coche de Lando Norris y le rompió la suspensión.

"Es sólo mala suerte, es una piedra. Es una parte física del coche que no fue reforzada. Pero, sí, nada que podamos hacer ahora. Desafortunadamente, otra mala suerte y puntos que perdimos en carrera", detalla.

A Fernando le han preguntado en Bakú por ese factor suerte y asume que esa es su realidad. "Así es este deporte...", le ha dicho a la prensa escrita en la mañana de este jueves.

¿Necesitará la suerte para el año que viene y el nuevo reglamento? "Siempre y cuando el año que viene tengamos un buen coche y suerte normal...", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

Él no pide tener buena suerte, simplemente que no ocurran cosas extrañas a su alrededor: "No pedimos buena suerte, pero con suerte normal nos vale".

Porque con esa "suerte normal" y si Adrian Newey logra desarrollar el coche, la oportunidad llegará. 2026 está marcado en rojo para él y para el equipo Aston Martin, que sigue creciendo semana a semana.

Su jefe, Andy Cowell, no para de lanzar mensajes ilusionantes sobre ese AMR26. Lo último que ha manifestado es que en la fábrica los trabajadores no pueden parar de sonreír al ver cómo se está desarrollando el monoplaza y los resultados que están obteniendo en las primeras pruebas.