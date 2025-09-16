La UER responde a España tras la decisión de RTVE de no ir a Eurovisión si va Israel: "Se ha tomado nota de las preocupaciones expresadas"

¿Qué ha dicho? Según han explicado en un comunicado este martes "el grupo está siendo informado sobre las consultas que se están llevando a cabo (...) por un experto independiente designado por la UER".

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, ya ha respondido a España después de este martes el Consejo de Administración Radio Televisión Española (RTVE) haya decidido que la candidatura española se retirará en el caso de que participe Israel. En un comunicado emitido tras reunirse en Dubrovnik, aseguran haber "tomado nota de las preocupaciones expresadas por varias emisoras", entre ellas la española.

En ese sentido, han explicado que "la función del Grupo de Referencia es hacer cumplir las normas del Festival; sin embargo, las circunstancias actuales van más allá de su mandato", por lo que "el asunto se remitió al Consejo Ejecutivo de la UER en junio". Ahora, "el grupo está siendo informado sobre las consultas que se están llevando a cabo actualmente con todas las emisoras y organizaciones mundiales pertinentes por un experto independiente designado por la UER".

De esta manera, "junto con la emisora anfitriona, el grupo de referencia está evaluando los posibles impactos y consecuencias de cualquiera de las dos decisiones", según sostienen, "con el fin de garantizar que puedan preverse con antelación". Además, muestran comprensión de que "el proceso de toma de decisiones está en curso", así como que "se espera una decisión definitiva en diciembre".

Tras dos horas de reunión, el Consejo de RTVE ha tomado la decisión que nuestro país no participe en la próxima edición del certamen musical más grande del mundo si allí acude Israel. Un evento que está previsto se celebre en Viena y en el que se celebrará la 70ª edición de la competición a mediados del próximo mes de mayo. De esta manera, España se convierte así en el quinto país en retirarse del concurso si participa Israel después de Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.