Ahora

Niega la masacre

La historia de amor de Ayuso con Israel: de los jugosos acuerdos con empresas israelíes a sus inversiones

Los detalles Que Ayuso siempre ha estado donde Israel ha querido se puede demostrar con imágenes, pero, sobre todo, con palabras. Un apoyo sin lamentaciones que siempre tiene un mismo mensaje de fondo: inversiones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la Sinagoga Beth Yaacov
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El apoyo de Ayuso a Israel es incondicional, no tiene grietas. Da igual lo que haga, ella siempre defiende sus posturas. Como Aznar, ella es de las que cree que tenemos que estarles agradecidos, y llama antisemita a todo el que se atreve a criticarlos.

Que Ayuso siempre ha estado donde Israel ha querido se puede demostrar con imágenes, pero, sobre todo, con palabras. "Cerrar las puertas a Israel es cerrar las puertas al mundo", llegó a decir el 13 de febrero de 2023.

Un apoyo sin lamentaciones que siempre tiene un mismo mensaje de fondo: inversiones. En diferentes declaraciones Ayuso ha mencionado la importancia de "atraer inversiones, hablar con empresas" o "retroalimentarnos". Incluso ha llegado a decir que "juntos podemos hacer muchas más cosas".

Porque en busca de inversiones hemos visto a Ayuso defender a capa y espada al Estado de Israel, hasta el punto de decir que tenemos que darle las gracias. "Algún día echaremos en falta a Israel cuando tengamos un problema de islamización masiva en Europa", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en octubre de 2024.

En su lavado de imagen al Estado de Israel, Ayuso redobló su apoyo y tiñó con su bandera la sede de la Comunidad tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Incluso ha anunciado el Museo Hispano Judío de Madrid.

Una historia de amor, la de Ayuso con Israel, que para la Comunidad de Madrid se ha traducido en jugosos acuerdos con empresas israelíes: tecnológicas o de ciberseguridad. Una defensa a Israel con la que el Estado gobernado por Benjamín Nentanyahu, da palmas.

Las 6 de laSexta

  1. El PP se enreda con el genocidio en Gaza: Feijóo lo llama ahora "masacre" mientras Ayuso y Aznar justifican a Israel
  2. Israel reconoce que está negociando con EEUU la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
  3. ¿En Catalán si llamo desde Murcia? El Gobierno enfría la propuesta de "blindar" el catalán en la ley de atención al cliente
  4. La Fed cumple con el guion y baja los tipos en 25 puntos básicos tras mantenerlos congelados desde enero
  5. La Audiencia Nacional ordena subastar los coches y motos de lujo que le fueron embargados a Víctor de Aldama
  6. Habla la viuda del ganadero asesinado en Ribadesella: fue agredida y los encapuchados querían dinero