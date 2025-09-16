El jefe de Mercedes pone a Aston Martin muy arriba para 2026: "El factor Newey…"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, destaca que Aston Martin tendrá "mucho tiempo" en el túnel de viento y contarán con Adrian Newey.

Mientras los rumores dicen que Mercedes tendrá el mejor motor de la Fórmula 1 a partir de 2026, Toto Wolff ha querido recordar que otros equipos con muchas horas en el túnel de viento podrían dar la sorpresa. Menciona a sus clientes motor (Alpine, Williams, McLaren...), pero también a Aston Martin.

El equipo de Fernando Alonso pasará a motores Honda, pero Wolff también los ve candidatos. Por dos factores: las horas en el túnel de viento y la llegada del ingeniero Adrian Newey.

"Y ni siquiera estamos hablando de Honda y Aston Martin, con mucho tiempo en el túnel de viento y con el factor Adrian Newey. Tal y como es hoy la Fórmula 1, con la normativa vigente, cualquiera puede tener éxito", dice el jefe de Mercedes en 'Motorsport'.

El motor no lo es todo: "Tuvimos en el pasado desde el principio una ventaja en la unidad de potencia, pero en el chasis no había competencia. No se puede pasar por alto a Alpine o Williams, ya que cuentan con un montón de tiempo extra en el túnel de viento".

Alpine es último en el mundial de constructores, por lo que de cara al año que viene se verá beneficiado: "Cuando en un campeonato estás tan atrás como Alpine en este momento, recibes, creo, un 30% más de tiempo en el túnel de viento".

"Eso se acumula con los años, por lo que hay que tener cuidado...", sentencia un Wolff que pasa de favoritismos para Mercedes.