Lucía Méndez, tras la orden de Ayuso de retirar banderas palestinas en los colegios: "Es una decisión preventiva absolutamente innecesaria"

La periodista reacciona a las órdenes que habría dado la Comunidad de Madrid a varios centros educativos, tal como estos colegios han denunciado, de retirar cualquier apoyo a Palestina. En el vídeo, los detalles.

Varios profesores de la Comunidad de Madrid han denunciado haber recibido órdenes del Gobierno de Ayuso para retirar cualquier apoyo a Palestina de los colegios. No obstante, desde la Consejería de Educación niegan haber "dado ningún tipo de instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto", aunque sí recuerdan que "los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos". Más tarde, el PSOE de Madrid ha publicado una lista de una serie de colegios que habrían recibido estas instrucciones.

La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez señala que esta medida es "una decisión preventiva absolutamente innecesaria", porque "no sé por qué la Comunidad de Madrid tiene que dar por supuesto que van a poner banderas palestinas en los colegios".

Dicho esto, señala y aclara Méndez que el movimiento que hay en este momento, en todo el mundo, y también en España, es un movimiento en el que se está pidiendo que se pare la barbarie y que se deje de masacrar a un pueblo, el palestino".

Así, afirma Méndez que "la discusión no es si se ondea o no la bandera, sino si estamos a favor o en contra de esta barbarie que está pasando en Gaza. No es una cuestión política, sino de humanidad". En el vídeo podemos ver al completo su exposición.