Las pulseras antimaltratadores registraron fallos que podrían haber supuesto "una gran cantidad" de absoluciones

La transición de la gestión de una empresa a otra del sistema 'Cometa' -el cual se usa para el seguimiento telemático de maltratadores- derivó en fallos que llevaron a "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en procesos por quebrantamiento de penas y medidas de alejamiento. Así lo recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024, en la que a su vez concretan que fue "el propio centro de control" el que "ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024".

Precisamente, esa es la fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos, después de que el Ministerio de Igualdad cambiara la adjudicación en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas. En ese sentido, el Ministerio Público detalla que "muchas fiscalías, entre ellas la de Madrid, Girona, Granada o Tenerife" dieron cuenta de las incidencias que se estaban registrando.

Una traslado de información que se practicó "con informes y datos que fueron facilitados a la Unidad [de Violencia de Género] y de las que se dio oportuno traslado a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género para que se procediera a su solución". Y es que los fiscales observaron "la potencial desprotección de las víctimas" en lo "relacionado con el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento (...) al no disponer, por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor de servicios".

Unos datos en los que aparecía "información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos", y cuya carencia supuso "de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación". No obstante, desde ninguno de los órganos competentes en la materia se ha ofrecido ningún dato de cuántas víctimas podrían haberse visto afectadas.

Redondo rebaja importancia

Se trata de una noticia que saltaba este miércoles por la tarde desde el medio 'OkDiario' y ante la que la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció que hubo "incidencias técnicas" derivadas del cambio de contrato de las pulseras de seguimiento telemático de los maltratadores. No obstante, subrayó que estas fueron solucionadas hace meses. Algo que, sin embargo, no ha evitado que el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, haya pedido su dimisión.

"Se detectaron algunas incidencias técnicas en el cambio de contrato. Había dos empresas y en ese cambio se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente. (...) Es un tema pasado, de noviembre y diciembre de 2024, se resolvió y afortunadamente el sistema funciona, mucho mejor que antes", aseguraba Redondo. De hecho, fuentes de Igualdad informaron a la agencia EFE de que desde diciembre de 2024, con el sistema y contrato actual ya se puede "facilitar toda la información anterior a marzo de 2024".

Preguntada este jueves por laSexta, la socialista en un primer momento ha sostenido que no le constaba que se hubieran dado sobreseimientos y absoluciones, sino que "solo incidencias técnicas entre junio y diciembre" del pasado año "como consecuencia de la transición entre empresa adjudicataria".

Más tarde, la ministra ha querido restar importancia al asunto, sosteniendo que de las "más de 1.000 o 1.100 peticiones de información en torno a alejamientos" que se realizaron en aquel entonces, solo en un 1% de ellos se solicitaron los audios. Según Redondo era en este aspecto donde se encontraba el fallo, que asegura se solventó rápidamente.

En cuanto a las declaraciones de la que fuera presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, -órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- a 'El Confidencial' en las sostiene que las pulseras antimaltrato que dieron los problemas fueron compradas en AliExpres, Redondo niega tal extremo "absolutamente".

La Fiscalía habla de "incidencias puntuales"

Aspecto que también respaldan tanto fuentes de la Fiscalía como desde Unidad de Violencia de Género en declaraciones a laSexta. En este sentido, la primera subraya que se trataron de "incidencias puntuales" que "se produjeron durante algunos meses", pero que "a día de hoy, están solucionadas". De hecho, señalan que "durante 2025 no se ha producido ninguna incidencia", al tiempo que insisten en que no hay datos concretos sobre afectadas.

En este sentido, también se han pronunciado desde la Unidad de Violencia de Género que destaca que "las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, porque el dispositivo siguió funcionando perfectamente". Asimismo, subraya que "la mayoría de los casos se solucionaron, pues eran sobreseimientos provisionales que se reabrieron una vez recuperados los datos".

Pese a que en la Memoria de la Fiscalía, la cual aseguran se redacta con mucha antelación, no se recoge que los datos previos a esa fecha habían llegado a los juzgados, desde esta Unidad relatan que "el propio centro de control los envió en cuando recuperó la información". Además, señalan también que el informe del técnico de 'Cometa' no es siempre la única prueba y puede haber otros elementos probatorios.

