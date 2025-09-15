Noticia 'Jugones': el Barça entrega la documentación del Camp Nou al Ayuntamiento

El objetivo del club azulgrana es llegar al partido contra la Real Sociedad del próximo 28 de septiembre.

Tal y como ha adelantado en directo Josep Pedrerol en 'Jugones', el Barça ha entregado la documentación al Ayuntamiento para jugar lo antes posible en el Camp Nou.

Lo ha hecho en el mediodía de este lunes con un objetivo claro: llegar al partido contra la Real Sociedad del próximo 28 de septiembre.

Los de HansiFlick repetirían en el Johan Cruyff en el encuentro liguero ante el Getafe, pero frente a los vascos y ante el PSG ya querrían jugar en su feudo.

Tras disputar a domicilio las tres primeras jornadas en Son Moix, Ciutat de València y Vallecas, los culés se estrenaron ante su público frente al Valencia este domingo.

Cabe recordar que el partido contra los 'chés' es uno más de los atrasos del conjunto culé y requirió un permiso especial de LaLiga ya que esta exige como mínimo un aforo de 8.000 espectadores, y el Johan solo tiene 6.000.

Primero se habló de una inauguración en noviembre de 2024, después se trató de acoger el Clásico en abril y en última instancia se anunció que el Gamper se disputaría en el coliseo blaugrana, pero en los tres casos se aplazó.