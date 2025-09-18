Choque en la Asamblea de Madrid: el PSOE acusa a Ayuso de "perseguir" la bandera palestina mientras ésta les pide mostrar más la de España

Entre líneas Ayuso ha respondido a la presencia de la bandera palestina en la Asamblea de Madrid con un ataque a toda la izquierda. "La izquierda del no a la guerra es la izquierda que no tiene nada que proponer", ha espetado.

En la Asamblea de Madrid se vivió una intensa confrontación ideológica entre el PSOE, Más Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La portavoz socialista, Mar Espinar, acusó a Ayuso de apoyar a "genocidas" y mostró una bandera palestina en el pleno, criticando la prohibición de exhibirla en colegios. Espinar defendió la bandera como símbolo de paz y dignidad. Ayuso respondió atacando a la izquierda, cuestionando su falta de propuestas y su representación. Además, defendió su encuentro con un equipo israelí en la Vuelta. Espinar reprochó a Ayuso por sus comparaciones de Madrid con Sarajevo y cuestionó su desconexión con la realidad madrileña.

Nueva batalla ideológica en la Asamblea de Madrid entre el PSOE y Más Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El momento más tenso se ha vivido cuando la portavoz del PSOE, Mar Espinar, la ha acusado de "estar del lado de los genocidas" y ha mostrado en el pleno una bandera de palestina. En una contundente intervención, Espinar ha criticado que la presidenta "persiga" la bandera de palestina (en referencia a la prohibición de mostrarla en los colegios) y ha recordado que es "la de la paz y la dignidad de un pueblo perseguido".

Unas palabras ante las que Ayuso ha respondido atacando a la izquierda en su conjunto. "La izquierda da vergüenza de la A a la Z", ha espetado. La presidenta se ha preguntado cuándo la izquierda va a utilizar una bandera de España o de la Comunidad de Madrid porque se le olvida "a quién representan". "La izquierda del no a la guerra es la izquierda que no tiene nada que proponer", ha criticado.

Así, ha vuelto a hacer alusión a su encuentro con el equipo israelí durante la Vuelta, criticado por la oposición, al defender que estos deportistas "no representaban a Israel" sino que eran "canadienses, británicos y dirigidos por un español".

"El equipo directivo era de un empresario israelí. ¿Sabe también de quién es este empresario valedor? Del Atlético de Madrid. ¿Lo va a cancelar al Atlético de Madrid? ¿Le va a prohibir al Atlético de Madrid después de la Liga?", le ha espetado a la portavoz socialista.

Díaz Ayuso se ha preguntado también "dónde están los actos de Franco" o los de la "emergencia climática". "¿Hay algo que inventar? Pues Gaza. Y entonces nos vienen con esto como si a ustedes les importara absolutamente nada. No tienen ustedes ningún corazón", ha valorado la dirigente madrileña, quien ha censurado también la "vergüenza de imagen" que han pretendido dar de Madrid.

Por su parte, Espinar ha reprochado a Ayuso sus comparaciones de Madrid con Sarajevo durante las protestas palestinas y ha reivindicado que el domingo pasado el pueblo madrileño salió a la calle a decir "basta a un genocidio".

"Yo me siento tremendamente orgullosa de pertenecer a esta región, de ser una más. ¿Usted, señora Ayuso, se siente orgullosa de la fuerza arrolladora de la solidaridad madrileña?", le ha preguntado, a la vez que ha asegurado que la líder del Ejecutivo autonómico siempre está "en el lado incorrecto de la historia".

Considera Espinar que siempre se sitúa del lado de "la sinrazón, la barbarie y al lado de los genocidas". "Señora Ayuso, su desconexión con la realidad de los madrileños es alarmante", le ha censurado.